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奇景估第2季是谷底 樂觀看今年營收與獲利

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

奇景光電今（12）日舉行法說會，該公司預期，隨著疫情引發的中國大陸封城現象一旦解封，供應鏈中斷得到緩解，將提高市場能見度，最終將導致需求反彈。奇景預估，第2季營收將是今年谷底。就2022全年而言，儘管短期市場狀況不明朗，但奇景車用、超低功耗AI影像感測和 OLED 等產品，均具有穩固的業務前景，因此奇景仍樂觀看待全年的營收及獲利。

奇景表示，高毛利率和前景絕佳的車用產品，加上兩個具有強大訂單來源的超低功耗AI影像感測和OLED業務新營收來源，將有效改善奇景長期的產品組合及提高營收能見度，並對公司營收產生顯著的貢獻。奇景車用產品去年營收強勁成長一倍以上， 2022 年車用全年營收目標將再增長一倍。因此，奇景有信心 2022 年的全年營收，有望與歷史高點的 2021 年，達成大致相同的水準。

展望奇景車用產品，由於受到一家主要晶圓代工廠，在第1季底進行延遞已久的維修，導致影響第2季車用產出，奇景預估2022年第2季，傳統車用驅動IC營收將與上一季持平至微幅增加，但較去年同期仍大幅成長90%以上。

雖然車用產能仍嚴重短缺，奇景預期在今年下半年，車用驅動IC營收將逐季成長。奇景2021 年車用驅動IC營收強勁，較前一年增加111%以上， 2022 年車用驅動IC營收，目標繼續年成長一倍。由於奇景在車用驅動IC的領先地位、以及提供全系列車用產品的能力，面對快速成長的電動車顯示器市場，目前奇景車用面板驅動IC全球市佔率超過40%，居世界第一，奇景預估，將在擴張的車用市場進一步提升市占率。

營收 晶圓代工廠

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