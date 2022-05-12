無畏總體環境變數 鴻海劉揚偉：Q2、全年展望不變

通膨、俄烏戰爭、中國封城三大變數為今年全球總體經濟環境帶來不小變數，對於整體營運，鴻海董事長劉揚偉今（12）日在法說會中表示，現在所受影響不大，「我們非常有信心，第二季、全年持平展望不變，現在對全年的能見度比3月好一些，還是會持續密切注意疫情發展情況。」

只不過，市場仍然擔心總體經濟變數對鴻海毛利率帶來影響，劉揚偉認為，產品組合、匯率、成本、折舊會是影響毛利的四個因素。

「目前看來，產品組合、匯率兩個因素，都對毛利率有利，而通膨導致的成本增加，短期會稀釋毛利率，但不會影響我們的獲利，另外，3+3投資造成的折舊，有一些因為還不會立即產生營收，這也會影響到我們的成本和折舊。」整體來看，劉揚偉有信心，今年全年度毛利率會較去年來得高。

針對本季營運，劉揚偉指出，疫情對供應鏈的生產製造、物流產生了不同程度的影響，鴻海憑藉近50年的管理經驗及強大的供應鏈優勢，把相關影響降到最低，預期第二季不論季對季或年對年，都還可以是約略持平的表現。

綜觀集團四大產品需求，劉董事長指出，受惠於CSP（雲端服務供應商）主要客戶成長強勁，雲端產品類的需求，尤其是伺服器需求很旺，預期季對季、年對年都有強勁成長，是今年最看好的一項產品領域。

鴻海、Lordstown Motors也在今天清晨宣布，雙方正式完成代工生產製造協議以及合資開發協議簽署，完成協議簽署，意味著鴻海正式取得北美電動車製造基地，讓電動車事業跨入全新里程碑，這也讓法人在法說會上，相當關注鴻海電動車策略與量產時程。

劉揚偉指出，俄亥俄州工廠已成為鴻海在北美最重要的電動車生產基地，零組件主要是Lordstown採購，鴻海會提供部分電池模組，未來，雙方會共同開發新車，這些新車主要都是由MIH電動車開發平台上的合作夥伴來提供零組件。

而在電動車發展時程上，劉揚偉表示，今年Model T電動巴士在台灣出貨就會超過100台，而Model C電動休旅車2023年的出貨目標則是定在5000-10000台；另外，與泰國PTT的合作也會在5月份完成場址選定、7月動土，目標2023年底完成建廠、2024年開始生產，與美國另外一家新創電動車廠Fisker的合作也會在2024年進入SOP流程，鴻海會隨時更新最新的電動車發展目標，其他客戶也持續在洽談中。