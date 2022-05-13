「綠獎」總獎金400萬 看線上徵件說明 抽綠行動綠獎品！

今年第七屆綠獎徵件總獎金新台幣400萬元，今（5/13）中午12點於「綠獎」Youtube頻道，發布線上徵件說明會影片，提供「生態保育計畫獎助」、「青少年環境行動獎」與「綠色創新獎項」的徵件資訊與詳細說明。同時，綠獎Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/ecoechoaward/）舉辦抽獎活動，只要按讚、留言並標記兩位朋友，便可參加抽獎，獎品包括環保小巧物「OFoodin夜市袋」和友善好食物「OFoodin全矽膠折疊餐盒」。

第七屆綠獎總獎金新台幣400萬元：【生態保育領域】生態保育計畫獎助總獎金新台幣180萬元；青少年環境行動獎總獎金新台幣20萬元。【綠色創新領域】綠色創新獎總獎金新台幣200萬元。

今年因應疫情嚴峻，綠獎徵件說明會持續為線上舉辦，於綠獎Youtube頻道首播：第七屆綠獎線上徵件說明會「生態保育計畫獎助」，影片：https://youtu.be/Bz1CecS3qCQ第七屆綠獎線上徵件說明會「青少年環境行動獎」，影片：https://youtu.be/8_o7B4EbyXs第七屆綠獎線上徵件說明會「綠色創新獎」，影片：https://youtu.be/yHFGiSpLaXo

活動獎品包含「OFoodin夜市袋」兩名，花色隨機；「OFoodin全矽膠折疊餐盒」兩名，花色隨機。特別說明，可重複留言，標註不同朋友。此活動即日起至 6月29日截止，於6月30日抽出得獎幸運兒，快動動手指按讚留言，支持綠獎吧！

聯華電子自民國105年開始推動「綠獎」活動，透過公開徵件及專家評選，選出傑出生態保育計畫，激發大眾對保育的關心與投入，將綠色環保的精神與行動向下扎根，向外推廣擴散，進而帶動臺灣生態環境的改變。走過六年，已累計支持39個大型生態保育計畫及青少年環境行動倡議，展現豐碩成果議。

今年參與的企業有八家，包括大陽日酸系統科技、台灣3M、東京威力科創、欣興電子、智原科技、愛德華先進科技、漢民科技、漢科系統科技。並由聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦。綠獎凝聚企業界力量，擴大影響力，幫助更多人為美好的環境而努力。