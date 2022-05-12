力智：本季業績持續看增

華碩（2357）旗下電源管理IC廠商力智（6719）於12日召開法說會，該公司總經理黃學偉指出，本季業績目標是持續增長，陸續將推出多項新產品，預期將會成為新的成長動能。

力智先前已公布首季財報，合併營收為17.08億元，季增2％、年增46％，單季毛利率持續增加到44.7％，獲利為4.01億元，季增30％、年增1.35倍，每股純益為5.2元。

力智表示，2022年的營收目標仍維持成長雙位數百分比。在產能準備方面，該公司與晶圓代工廠配合多年，逐漸提高支援產能，之前代工價格上漲，也轉嫁成本給客戶，預期相關報價從本季起會趨於穩定，但目前還有部分產品供不應求，會持續依照市場供需來因應。

至於部分產品是否面臨降價壓力，力智也強調，基本上電源管理IC還是供不應求，所以跟其他IC產品相比，降價壓力仍較低。