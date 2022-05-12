鴻海看毛利率 估上半年優於去年同期
面對全球地緣政治、疫情、通膨等不確定因素的影響，鴻海（2317）董事長劉揚偉今（12）日表示，目前供需確實面臨到不小的挑戰，但以目前市況檢視2022年全年展望，鴻海的四大產品線能見度要比3月法說會時還要更好一些，預估2022年整體業績維持大致持平去年的看法。在毛利率表現上，2022年上半年會比去年同期表現來得好，今年整體表現也會優於去年。
劉揚偉說，影響毛利率有四個因素，一是產品組合，二是匯率，目前這兩個因素都是有利的。三是通膨導致成本增加，短期會稀釋毛利率。四是鴻海在3+3投資的折舊，也會影響成本與營業費用。鴻海第1季毛利率6.02％，第2季會好一點，今年上半年毛利率將優於去年同期，2022年全年的毛利率表現也將優於去年。
針對中國大陸封城可能增加成本，影響毛利率？他說，很合理，供應鏈長短料增加庫存，也會增加成本，但是鴻海的全球廠區分散，產品多元，整體影響比較小。
至於其他廠商因為封城關閉生產線，鴻海從中得到更多市占率，例如手機？劉揚偉說，我們感覺，多少有一些，因為我們的出貨量比較正常。
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