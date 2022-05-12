慧榮科技為陽明交大打造「創新設計未來實驗室」 今揭幕
國立陽明交通大學「創新設計未來實驗室｣今(12)日正式啟用，由全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技(NasdaqGS: SIMO)為電機學院量身打造，以最先進的電子實驗設備提供學生更佳的教學實驗環境，激發創造潛能，希望為IC設計產業培育更多優秀的研發人才。
林奇宏校長表示，慧榮科技是全球最大的快閃記憶體控制晶片供應商，為IC設計人才提供絕佳的國際發展舞台，是許多電機相關系所畢業生夢想進入的大企業。陽明交大與慧榮科技目前有多項產學合作計畫正在進行，這次為電機學院打造未來實驗室，相信未來雙方會有更多的合作，達到學校、學生與企業三贏的合作關係，共同為半導體產業挹注更強大的研發動能。
慧榮科技為全球快閃記憶體控制晶片技術領導公司，深感台灣IC設計人才需要企業投資培養，長期與陽明交大進行產學合作，讓台灣人才提早與全球產業接軌，在未來進入職場能發揮所長。
慧榮科技總經理苟嘉章表示，陽明交通大學是台灣名列前茅的頂尖大學，更是培育IC設計研發人才的重要推手。公司近兩成的員工畢業於此，包括許多中、高階主管和研發人員。深信產學合作對企業、學校及學生會帶來三贏，期待雙方共同為IC設計人才的培育持續努力。
電機學院唐震寰院長指出，實驗室是培育學生創新與研發能力的重要學習場所，好的實驗設備能大幅提升教學成效，「我們非常鼓勵學生多創新設計，勇於實驗驗證成果。感謝慧榮科技設立創新設計未來實驗室，提供電子實驗所需的函數產生器和數位示波器。先進的機種為學生提供更直觀的觸控式操作介面，也提高實驗的效能與精準度，同時讓所有學生在上課時皆能自行操作一組實驗設備，大幅提升教學、學習與研究品質，嘉惠所有電機相關系所學生。」
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