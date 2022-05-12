鴻海：今年電動車將推進三大策略

鴻海（2317）今（12）日表示，該公司在2022年的電動車將推進三大策略，一、持續開發歐亞地區客戶。二、北美電動車生產基地確立。三、2022年下半年量產Lordstown電動皮卡，以及基於MIH平台開發新車。

鴻海進一步說明，將以TTM & TTC核心價值，持續開發歐亞地區客戶。另外，北美俄亥俄州廠區的生產基地今天確立，預定2022年下半年將量產Lordstown的電動皮卡，同時與Lordstown的合資公司- MIH EV Design LLC (JV)，將 基於MIH平台開發新車。

鴻海與Lordstown是在今日簽署代工生產製造協議，以及合資開發協議，代表雙方的合作進入新的里程碑。代工生產製造協議確定了Lordstown Motors 成為鴻海第一個量產的商用車客戶，下半年將會開始在俄亥俄州工廠生產其電動皮卡車款，鴻海也將供應部分零組件。

合資開發協議是雙方將以MIH開放平台為基礎，設計開發以全球市場為目標的商用電動車。鴻海將投資5,500萬美金並持有此合資公司55%股權，雙方藉由共享資源，結合鴻海與Lordstown Motors在ICT與電動車產業的know-how，提供所有的 OEM 客戶，可以以更低的產量和更短的上市時間實現生產規模，大幅縮短TTM (time to market)與TTC (time to cost)門檻。