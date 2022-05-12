鴻海Q1獲利294.5億元、年增5% 估Q2業績持平

鴻海（2317）今（12）日公布2022年第1季稅後純益294.50億元，季減34%，年增5%，第1季每股稅後純益2.12元，去年第4季為3.20元，去年同期為2.03元。

展望2022第2季，鴻海表示，若是季對季來看，第2季業績將持平第1季，其中消費智能產品因為是傳統淡季，業績將下滑，不過，雲端網路產品將強勁成長，電腦終端產品，以及元件其他產品也是持續成長。

若是年對年來看，鴻海表示，預估2022第2季業績將是持平，其中消費智能產品將下滑，雲端網路產品強勁成長，電腦終端產品，以及元件其他產品也是持續成長。

展望2022年全年，鴻海指出，預估將是持平，其中消費智能產品表現將持平，元件其他產品將強勁成長，雲端網路產品，以及電腦終端產品都呈現成長的態勢。尤其電腦終端產品在上次法說會時，預估全年持平，現在上調至成長。