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振樺電今年首季EPS 3.02元 創同期新高

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

工業電腦廠振樺電（8114）今（12）日公布今年首季財報，單季營收於傳統淡季繳出歷史季表現前三強勁動能達26.60億元，年增長近35%，其中商業物聯網(Commercial IoT)自後疫情時代強力復甦，同期大增近51%，然物聯網基礎建設(IoT Infrastructure)在料況排程持續遞延影響下，出貨達交率雖不到七成，年增長仍達23%。集團三大事業體積極耕耘全球一線藍籌客戶有成，在手長期訂單豐實，業務動能持續滾動累積堆疊，在規模經濟帶動下，營運效率已有效顯現，集團第一季毛利率持續站穩35.2%，營業利益也同步繳交歷史第二佳績達3.23億元，維持12.1%水準。業外匯兌利益正向貢獻近0.54億元，少數股權約16百萬，淨利歸屬於本公司業主為2.27億元，每股純益（EPS）達3.02元。

歷經數年整合，在疫情干擾下集團服務物聯網(Serviced IoT)生態系策略佈局已逐步完備，營運結構打下扎實的根基，業務動能也步上正向循環軌道，在邁向下一階段里程碑的同時，集團於今日董事會決議設立永續發展委員會並啟動全球運籌中心2.0落地計畫。永續發展委員會將負責企業傳承暨接班計劃並統籌環境、社會、公司治理等企業社會責任之落實。

今日董事會同時通過任命林宗德先生接任全球運籌中心營運長暨財務長，開啟全球營運組織規劃並培育下一世代管理團隊。林宗德先生具有30多年科技產品及全球管理經驗，歷任工業電腦龍頭、機電大廠、材料及國際半導體公司經理人，於產業界累積多元廣泛的資源網絡，並熟稔跨國組織運作與企業運營優化。

展望全年，儘管供應鏈持續干擾，集團三大事業動能強勁，審慎樂觀地朝逐季成長趨勢邁進。中長期而言，集團雙引擎成長平台已然就緒 ; 商業物聯網方面持續以提升品牌全球市佔及維運服務(Kiosk-as-a-Service)搭載率為目標 ; 物聯網基礎建設方面則偕同策略夥伴華碩精實研發及強化供應鏈能量以進一步助益獲利結構。

物聯網 疫情

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