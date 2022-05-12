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藍天商務、電競筆電需求強 接下來拚產能全開

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

藍天（2362）4月筆電事業受到封控等不利因素影響，產銷往後遞延至5、6月份，目前昆山廠已逐步復工達九成七，加上藍天主要銷售之商務、電競型筆電需求仍強，藍天積極調整出貨排程，期待5、6月產能全開，今年上半年力拚去年同期的實績。

藍天表示，將努力滿足客戶訂單需求，並於適當時機推出搭載INTEL新一代CPU 及NVIDIA新顯示卡的電競與商務產品。

至於中國大陸通路事業群，藍天也表示，將營運維穩、穩中求進、以進固穩、行穩致遠。藍天說，2022年初至今，中國大陸各地區受疫情起伏影響，或有長短不一的封控期，在此情形下，集團中國大陸通路事業群配合當地政府疫情防控政策，和商家共同努力維穩，並適當控管費用支出，百腦匯18家科技廣場平均出租率達96%，2022年第一季租金收入為人民幣1.7億元、達上季96%。

至於轉投資30%的群光廣場百貨，2022年第一季營收為人民幣12.01億元，達去年同期9成，加上費用控管得宜，稅後淨利0.29億元人民幣，與去年同期表現仍呈穩定持平。藍天表示，2022年百腦匯及群光廣場百貨將持續配合政府政策隨時應變，在後疫情時代穩步前行。

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