影／北科大產學合作 義隆電盼ADAS Level 2成台灣之光

台北科大今宣布成立「前瞻技術研究總部」暨「義隆電子．北科大研發中心」，聚焦在「能源」、「人工智慧」、「半導體」等領域，邀集國內產商進駐產學合作。義隆電子董事長葉儀晧盼望持續加速現有產品AI化，同時透露與北科大合作的最新駕駛輔助系統（ADAS ）已經進化到ADAS Level 2，能自動煞車防止碰撞。

葉儀晧表示，公司在人機介面晶片設計為領導廠商之一，公司將整合相關轉投資企業產品技術，建構以邊緣運算人工智慧應用為主軸的整體解決方案，會與中研院資訊研究所合作影像辨識應用產品，從新世代AI車輛先進駕駛輔助系統延伸到智慧交通的相關應用，最終擴及開發AI影像辨識平台，及為客戶量身打造產品。義隆集團的ADAS警示系統已獲國內外廠商採用，此次與北科大升級到Level 2，包含主動式車距維持系統（ACC）、自動緊急煞車系統（AEB）、車道維持輔助系統（LKA）等，是車輛智慧化的基礎，也是自動駕駛關鍵技術之一，盼此項產品能再成為台灣之光。 台北科大今宣布成立「前瞻技術研究總部」暨「義隆電子．北科大研發中心」，副總統賴清德（中）、科技部主秘林廣宏（左一）、義隆電子董事長葉儀晧（右二）、北科大校長王錫福（左二）、前瞻技術研究總部主任蘇昭瑾（右一）共同揭牌。記者潘俊宏／攝影 台北科大今宣布成立「前瞻技術研究總部」暨「義隆電子．北科大研發中心」，副總統賴清德（中）、科技部主秘林廣宏（左一）、義隆電子董事長葉儀晧（右二）、北科大校長王錫福（左二）、前瞻技術研究總部主任蘇昭瑾（右一）共同揭牌。記者潘俊宏／攝影