資策會調查 網購市佔前三名蝦皮、MOMO及PChome

資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年零售電商消費者行為，發現高達9成消費者最常在綜合型電商平台進行網購，超越實體零售網購通路（35%）與第三方外送平台（28%）等，有八成消費者常用的網購平台數量集中在3個內，反映出平台黏著度的重要性。

資策會表示，針對綜合型電商，消費者常用前五大B2C平台，依序為蝦皮24h（61%）、momo（59%）、PChome 24h購物（43%）、Yahoo購物中心（23%）與東森購物（12%），其中，女性對平台的偏好高度集中於蝦皮24h（65%）與momo（60%），男性則集中於momo（58%）、蝦皮24h（57%）與PChome 24h購物（51%），其中男性對PChome 24h的高度偏好主要與3C及家電購物有關。

根據資策會MIC調查，92%消費者有行動購物習慣，最大宗消費者愛用的網購平台App為蝦皮購物（64%），其次依序為momo購物（40%）、PChome 24h購物（27%）、Yahoo購物中心（14%）與PChome商店街（11%），而全年齡皆最常使用蝦皮購物App，特別是18~25歲族群高達8成，26~55歲也有近7成的比例。針對第二常用App，除了18~25歲族群，其他年齡層皆為momo購物，而18~25歲使用momo比例較其他年齡層低1成以上。另外，可觀察到Yahoo購物中心、Yahoo奇摩拍賣的使用偏好與年齡呈正相關。

此外，資策會MIC調查有助於網購的10大數位科技服務及功能，有兩者比例明顯更高，分別為「電子支付（53%）、跨平台比價系統（47%）」，其次依序為「產品3D瀏覽（28%）、以圖搜圖（27%）、個人化推薦系統（27%）、即時客服Chatbot（26%）、影音形式商品說明（17%）、互動式遊戲（14%）、虛擬空間逛店體驗（9.4%）、平台/社群直播（8.7%）」。產業分析師陳冠文表示，結帳方便性與價格依舊是消費者最重視的關鍵，其次也有二成五以上的消費者重視「看、找、逛」的數位科技功能。而18~25歲的年輕族群更在乎個人化、互動、體驗服務，56~65歲族群較重視便利的商品說明與搜尋功能，皆值得業者留意。