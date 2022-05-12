Google I/O 2022登場 新硬體、新功能、新服務一起看

一年一度的Google I/O 開發者大會在台灣時間12日清晨1時登場，今年部分恢復在Google 山景城總部的海岸線圓形劇場舉行現場活動，但僅有Google員工、部分合作夥伴與會，並同步開放線上讓全球用戶與開發者一起聽取主題演講與技術報告，呼應了過去兩年來全球「混合型工作」：部分實體、部分線上的工作型態。

Google執行長皮查（Sundar Pichai）表示，今年的大會將展示Google 過去在硬體，以及搜尋、翻譯、地圖等各項服務重度的投資，讓軟體服務整合硬體有更好的經驗。

本屆IO大會展示出多項新服務、新功能，還有新硬體，包括Google翻譯增加了24個新語言，未來搜索功能將有「場景探索」搜尋，一次查看畫面中的多個物品並顯示資訊，不用再「Hey」Google，用眼睛也能啟動助理，全新的Google Wallet 將整合支付卡、疫苗數位紀錄、票證，以及車鑰匙，真正取代錢包，而新手機Pixel 6a、智慧手表Pixel Watch、智慧眼鏡 Google Glass等多款硬體的推出，更讓活動以亮點結束。以下摘要五大亮點，讓用戶提前踏入即將到來的新服務。

一、Android 13釋出，錢包功能大改進

Google 已在今年2月推出 Android 13 開發者預覽版，最新的穩定版本估計將在6月後發表，可以想像的是「親生子」Pixel手機將優先獲得更新。新版本的軟體將以手機為中心、連接周邊，擴展用戶的使用經驗、「超越你的設備」。

台灣用戶已經習慣的Google Pay將在這一代Android 13中統一改回Google Wallet的稱呼，力求取代實體錢包的功能，例如將整合更多用戶的會員卡、健康證明(例如數位疫苗證明)、甚至數位駕照和多種票證載具，讓手機除了支付工具以外也是自己的「數位錢包」。

新的Android更加強調相片的功能，相片選擇器(Photo pick)可以讓用戶安全分享手機與雲端的照片。使用WiFi時，能更進一步管理裝置與附近設備、無線存取點的權限。

在Android 12的時候，Google加入了個人緊急訊息的功能，新版的Android 13新增了地震警告的功能，串接政府訊息，可在地震前盡早發出地震警告。不過Google坦言，出國漫遊時還用不了，可用地區也要繼續推廣。

跨平台的傳遞資料也是Google積極推出的服務。今年最令用戶有興趣的，是新的跨平台「剪貼」(copy & paste)功能，將手機畫面投放到平板電腦上，可以在手機畫面「剪」資訊、「貼」在平板電腦上。這項功能目前屬於Google硬體專用，Google表示未來也希望可以讓其他Android系統手機與平板連結使用。

二、新的語音助理Assistant用眼看就啟動

Google 推出語音助理Assistant多年，啟動時先喊Hey Google、OK Google的口令，常讓用戶覺得不習慣，萬一系統不回應還很尷尬。今年Google推出了醞釀多時的新功能，在具備攝影鏡頭的設備上(如Google Nest Hub Max)推出「看就能講」（Look and talk）和快速片語(Quick Phrase)功能，用上多年來AI打造的自然語言分析能力，鏡頭將全天能夠「確認過眼神」，對上眼，完成聲音與面部辨識後，用戶可以對著設備下語音指令例如「今天的天氣」、「放音樂」等操控相關功能甚至管理家裡的硬體，甚至不用看著鏡頭，設備也能辨識出自然語氣的指令。

但這項服務也考驗使用者最擔心的隱私權議題，Google強調，後台系統不會紀錄聲音、臉部等等資料，只是為了使用更方便而已，資料不會回傳伺服器，未來是否要推展到其他搭載Webcam 視訊鏡頭的智慧型顯示產品，也有待市場決定。可確定的是，未來「Hey Google」將逐漸淡出用戶的習慣。

三、控制自己看到的廣告

在競爭對手Apple開始禁止cookie收集用戶資訊後，對網路廣告界產生重大變化。Google也在IO大會中重申第101次「從未銷售用戶的個人隱私」，未來用戶將可以將電話、email、地址等個人資訊，從Google搜尋中更容易地移除。

不過Google畢竟是一個銷售流量賣廣告的公司，為了讓用戶可以看到自己想要的商品，今年提供「My Ad Center」功能，讓用戶自己控管廣告隱私，例如，可以自己在YouTube決定要看何種廣告，對某類廣告的減少與封鎖。Google認為，告訴品牌業者有興趣的項目，可以提高品牌的親和力，看似友善，不過矛盾的是，這也等於在告訴Google的品牌客戶「其實我喜歡什麼」。

四、新硬體來了

從Google重新跨入硬體世界開始，希望利用手機讓各種服務更接近人們的生活，並以手機為中心，連結人們身邊各種產品。今年IO 大會，Google一口氣推出Pixel 6a手機、Pixel Watch手錶和Pixel Buds耳機、以及Pixel Tablet等四款產品，前三者將在今年7月上市，平板預計2023年上市。

在去年推出旗艦手機 Pixel6/Pro系列後，今年Google趁勝追擊，推出中價版、僅449美元的Pixel 6a手機，同樣搭載與Pixel6同等級的Tensor 處理器，有黑、白、綠三色，AI與多項新款App，新機預計在7 月上市。

Google同時快速預告Google 7/7 Pro，將在今年秋季推出。從Google公布的示意圖來看，手機背面跟Pixel 6一樣，仍採用橫幅鏡頭模組，不過不再「撞色」，而改用回收的鋁與原色，新品有雙鏡頭、三鏡頭的差異，都搭配最新的Google晶片、AI功能。

Google過去與三星聯手推出 Google Watch，但從Google收購Fitbit後，展現自製手表的決心，今年推出Pixel Watch，是第一款與Fitbit深度結合的產品。

Google也推出了新版真無線藍牙耳機Pixel BudsPro，是一款搭載Google客製六核心音訊處理器的耳機，跟上主動降噪功能，支援空間音效，各類效果都受到工程師調整，會主動配合使用調整高、中、低頻的聲音，提供平衡的聆聽體驗。還會監測耳道的耳壓，讓配戴舒適。

五、隱藏版秘密，整合多國語言翻譯的Google Glass

Google不斷改進Google Glass，IO大會最後閃現畫面，是一款有投射翻譯功能的Google Glass，透過麥克風收集語音、進行辨識，投射在鏡片上，促進雙方的溝通。在活動中播放的影片，是只會說中文的母親想要與女兒溝通，但「識聽不識講」，透過眼鏡，母親對只擅長英文的女兒說「我愛你」，母女相擁，跨越了語言的隔閡。也意味這款眼鏡已能支援中文、英文、甚至包含手語在內的其他語言。