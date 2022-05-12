和碩可移動式5G基地台方案英特爾Intel Vision活動亮相

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

英特爾於今年的Intel Vision活動中，由該公司執行長基辛格（Pat Gelsinger）親自主持專題演講，他在演講中提及來自台灣的業者和碩（4938），利用英特爾晶片所生產的可移動式5G基地台產品，可以在救災時發揮作用。

Intel Vision是Intel ON系列活動的二部曲，基辛格強調，英特爾的產品可以協助客戶推動數位轉型。

英特爾在Intel Vision活動中，也展示包括教育、金融、製造、醫藥、交通與國防等產業，透過該公司的晶片、軟體與服務達成轉型。基辛格指出，我們正身處有史以來最具活力的市場。企業今日所面臨的挑戰，不僅複雜且相互關聯，成功與否將取決於能否快速應變，並最大限度利用尖端技術與基礎設施。英特爾很高興分享如何應用其規模、資源及晶片、軟體和服務，協助客戶與合作夥伴在這個複雜環境中加速數位轉型。

英特爾 Intel 晶片

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