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搶進台積電日本廠遠勝美國？ 網傳「台灣內部搶翻了」

聯合新聞網 / 綜合報導
晶圓代工龍頭台積電。圖／聯合報系資料照片
晶圓代工龍頭台積電。圖／聯合報系資料照片

台積電拓展海外設廠，陸續開出日本、美國等地區職缺，日前美國廠條件僅要求多益800分、學歷高中職皆可，引起熱議。不過，有一名求職者的目標是鄰近的日本，語文能力要求日檢2級，遺憾收到未錄取的感謝函，科技業相關網友則紛紛安慰，並道出美日工作優缺點。

該求職者在「Dcard科技業板發文指出，他3月初接到主管電話邀約面試，兩週後與主管面試，4月中旬主管結果「要再等一下」，接著，招募部告知核薪結果、獎金月數，他也回傳日檢成績單。一來一往後，4月底又來信通知「結果公布延後」，最後等到5月9日收到感謝函，求職者坦言「等了幾個月終於獲得解脫」。

也有未被錄取的網友表示，心很累「當初放棄發哥（聯發科）的offer，只為了圓一個出國工作的夢」，但仍有人想挑戰，並說出優點「日本房價便宜，我已經準備要考N2（日檢2級）了」，因為美國太遠「額外福利跟日本廠差不多，當然沒人想去」、「有人說日本廠GG內部就搶翻了，不知真假」、「同事日文0基礎內部轉職有上」。

但有人持反面態度說「薪資扣完稅比在台灣少了快30%」、「薪資頂多接近台灣或等於，又要承受日本高物價還有職場文化」。

求職 台積電 Dcard

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