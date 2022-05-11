宏碁「小虎隊」新血宏碁資訊 下半年掛牌上櫃

宏碁集團（2353）衝刺子公司「小虎隊」上市櫃計畫，宏碁暨宏碁資訊董事長陳俊聖率領宏碁資訊（6811）總經理周幸蓉與其經營團隊，於今（11）日赴證券櫃檯買賣中心參加上櫃審議會，並獲通過，目標於今年下半年正式掛牌上櫃。宏碁資訊首季營業收入達新台幣16.42億元，較去年同期增長15.86%；營業毛利與稅後純益亦分別較去年同期成長37.56%與63.18%，每股盈餘增至3.18元，毛利率與EPS皆創新高。

董事長陳俊聖表示，宏碁資訊為宏碁集團在資訊服務產業中重要策略布局，專注在數位轉型與雲端服務領域。在整體環境受疫情衝擊時，宏碁資訊持續布局雲端服務，充分發揮其軟實力，以客戶需求為核心，協助企業從地端邁向雲端，實現數位轉型價值，更是宏碁逐步實踐「多元事業引擎策略」重要推進動能。

展望今年，宏碁資訊持續以技術驅動營運表現，投資雲服務，聚焦三大方向，1.MSP雲端維運託管平台 2.雲端加值服務 3.多元的產業智慧解決方案。積極擴大金融、高科技、醫療、零售等產業AIoT智慧應用服務版圖，持續與國際科技大廠進行技術合作。宏碁資訊更連續兩年蟬聯由WITSA國際大會頒發ICT Excellence Award世界首獎，雲端與軟體解決方案技術能力獲得肯定，為營運持續穩定獲利提供穩固的基石。