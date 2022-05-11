英特爾：7奈米Gaudi 2處理器 領先輝達A100

英特爾公司旗下的Habana Labs推出Gaudi®2處理器，採用7奈米製程，並公開較勁輝達（NVDIA），強調其工作負載量幾乎是Nvidia A100 80GB處理器的2倍。

英特爾表示，這是用於訓練的第2代Gaudi®處理器，這些處理器專為AI深度學習應用而設計，能夠在資料中心當中，針對電腦視覺與自然語言處理的模型訓練與推論效能，提供客戶更高的效能。

英特爾表示，Gaudi2於電腦視覺—ResNet-50（v1.1）和自然語言處理—BERT Phase-1和Phase-2的訓練吞吐量效能，其工作負載量幾乎是Nvidia A100 80GB處理器的2倍。

對於資料中心客戶而言，英特爾強調，資料集和AI工作負載的規模和複雜性不斷提升，讓訓練深度學習模型工作越來越耗費時間與成本。Gaudi2的設計，能夠為雲端運算和企業現場的客戶，帶來改良後的深度學習效能與效率。

英特爾表示，從第1代Gaudi到Gaudi2，製程技術從16奈米提升至7奈米，Tensor處理器核心也從8個提升至24個。

英特爾強調，相較使用相同製程節點的A100 GPU，Gaudi2提供明顯的訓練效能領先幅度，下列關鍵工作負載所展示的效能比較約為2倍，其中包含與框架一同整合的全套軟體。這些結果顯示出專門設計的Gaudi2深度學習加速框架，從根本上而言更具效率。