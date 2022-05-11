歐洲民生用電上漲三倍 華碩坦言PC動能疲軟

品牌大廠華碩（2357）今（11）日舉辦法說會，對於如何看通膨、大陸封控乃至於俄羅斯、烏克蘭戰爭對PC的影響，共同執行長胡書賓直言，過去兩個月歐洲PC動能下降，將緊密與歐洲客戶討論，如何積極的促銷來刺激需求。

目前通路庫存水準已經回到疫情前正常水位。胡書賓表示，歐洲市場在能源、電力相關民生消費壓力下，通膨對家庭支出有很大的影響。當他與歐洲業務討論時，歐洲回報說，部分歐洲國家民生用電上漲三倍以上，「這對消費大眾支出、會有不同品類的互相擠壓，因此連動影響PC產業的動能」。胡書賓直言過去兩個月歐洲PC動能下降，華碩將會緊密與歐洲客戶討論，如何積極進行促銷來刺激需求。

至於大陸市場方面，他表示，大陸封控除了對供應鏈產生影響，大陸團隊也討論對整個PC消費也會有影響。接下來為京東618大促，「買氣會等到那時候」，618銷售是重要觀察節點。

至於北美，美國在採取升息縮表下，胡書賓表示對消費動能也會有影響。不過對下半年保持審慎樂觀，因為過去幾年來看，還是會有季節性的需求。尤其上半年、第2季產出、供應都不好，市場也不好，仍對於下半年季節性返校潮以及聖誕旺季需求審慎樂觀。

華碩先前法說會預期，力拚未來每年營益率都超過6%，胡書賓表示，今年目標為年營收表現超過市場平均10%、營益率目標超過6%，他補充「第2季可能會有短期往下、低於6%的情況，但這是短期的、長期還是維持這樣目標。」