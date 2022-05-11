傳台積電漲價 野村：訂單大於供給、毛利率持穩

市場傳出台積電（2330）明年首季將漲價6%，野村證券經過通路訪查後確認屬實，是繼去年第4季後第二次漲價，野村證券雖持續對整個半導體產業現況持中性態度，但認為台積電若有此意向，表示在資本支出和成本壓力下，訂單需求還是大於供給，看好台積電的毛利率可持穩，預期台積電今、明年毛利率可各有56.6%、54.3%，每股盈餘可各有33.73元、37.16元

野村表示，漲價代表台積電仍看好需求前景，晶圓代工產業在2023年的需求仍會大於供給，現階段可留意的是，在擴產、通膨等壓力下，市場對於台積電毛利率表現走向仍有所疑慮，然而，台積電在全球科技供應鏈中具有明顯的議價優勢，因此，對於台積電毛利表現尚不需擔憂。

就整體半導體產業趨勢來看，台積電漲價似乎與市場對於半導體周期上行觸頂的論調相悖，不過，野村分析，此波漲價可解讀為台積電認為半導體產業下行情況將呈「軟著陸」，另外，也代表台積電持續看好其所掌握的高效能運算商機可抵禦智慧型手機等一般消費性需求走疲對營運的衝擊，因此可說台積電的漲價是產業中的特例。

野村在台積電去年台積電漲價期間分析指出因半導體產業尚未反轉，晶圓代工成本的增加不會影響IC設計業者，甚至在成本轉嫁下成為受惠的一方，而近來隨半導體產業周期愈趨逼近高點，以及供應緊俏市況緩解，IC設計業者面對此波漲價或將較去年面臨更多的毛利壓力，然若半導體產業下行情況呈「軟著陸」，則IC設計業者應仍可受惠於供應市況緊俏的利多。