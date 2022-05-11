七業者組電信消費爭議處理中心 最快6月成立

國家通訊傳播委員會（NCC）今日通過「電信消費爭議處理中心」組織章程，將由七家電信事業（中華電信（2412）、亞太電信（3682）、台灣大哥大（3045）、遠傳電信（4904）、台灣之星、台灣固網、新世紀資通）共同成立電信消費爭議處理中心(電消中心)，提升整體電信服務品質。預計今年6、7月時正式掛牌營運。

NCC指出，根據統計，向NCC申訴的電信消費爭議多半是金額不高、案件數多，通常可以快速的在申訴階段獲得處理。以案件量來說，因中華電信在2018年5月推出499吃到飽的促銷方案，引發「499之亂」，當年申訴案件超過7千件外，此外每年大約都是5千多件，「連線品質不佳」高居第一、占比達6成。

NCC平台事業管理處副處長蔡國棟表示，加入成立電消中心的7家業者是NCC認定同意，包括須提供語音或數據服務、年營業額超過1億元、申訴案件每年達600件或是占案件量四分之三以上。根據規定，電消中心的調處委員也須有法律、電信、財經或消保的專業。

NCC指出，電消中心是由電信業者共同成立，預期對於電信爭議可更快速給予消費者適當回應、處理。如需進一步調處，電消中心將聘任具備相關專業學養或實務經驗之公正人士擔任調處委員，以使民眾與電信業者間以簡易迅速非訟之方式，以雙方自主、自決及合意之方式解決消費爭議。

電消中心預計今年6、7月正式掛牌，NCC表示，這是提供民眾多一個申訴管道，未來民眾如果與電信業者有爭議，還是可以透過電信業者客服、NCC、消保團體或地方消保官申訴，或找電消中心申訴，希望相關的爭議都能盡速於1個月內處理完成。按照規定，電消中心必須每年向NCC報告、並在網站公告處理消費爭議的類型、金額和處理狀況。NCC也表示，遇到重大消費爭議，仍會主動出面解決。