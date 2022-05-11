快訊

國內疫情高峰持續延後？ 陳時中曝原因

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

AES-KY首季獲利再創新高 EPS 8.73元

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

電池模組股王AES-KY（6781）公佈今年第1季單季合併營收為36.05億元，稅前淨利9.41億元，歸屬於母公司淨利7.46億元，每股盈餘（EPS）8.73元，獲利再創新高。

AES-KY今年首季合併營收為36.05億元，年增率34.42%；營業毛利13.11億元，年增率34.46%。歸屬母公司稅後淨利7.46億元，較去年同期成長21.38%，每股盈餘8.73元。

AES-KY表示，在輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫下，AES-KY獲利持續亮眼。

展望未來，AES-KY以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。

AES-KY 電池模組

延伸閱讀

信紘科首季EPS達0.8元 寫近三年同期新高

中華電 蟬聯電信EPS王

亞泥4月營收年增11% 台泥年減13%

麗豐-KY首季獲利3.03億 小幅衰退2.4%、EPS達3.81元

相關新聞

AES-KY首季獲利再創新高 EPS 8.73元

電池模組股王AES-KY（6781）公佈今年第1季單季合併營收為36.05億元，稅前淨利9.41億元，歸屬於母公司淨利7...

工研院推全台首輛超級電容運輸車 西螺果菜市場上路

電動車領航低碳農業運輸，工研院今（11）日攜手國內廠商推出全台首輛超級電容儲能運輸車，透過石墨烯超級電容...

預聘制迎戰缺工潮 聯發科等知名科技廠「帶薪」實習

人才為企業之本，尤其在競爭激烈的科技業尤其重要，透過實習機會提前預約人才，也是企業常見的徵才管道之一。1111人力銀行資...

聯發科發布旗艦智慧物聯網平台Genio 1200 下半年商用

聯發科（2454）今日發布最新智慧物聯網 (AIoT)平台「Genio」，為用戶打造萬物高速互聯的新時代。旗下旗艦產品G...

英特爾推出行動工作站平台 第12代Intel Core HX處理器

英特爾在今日的2022願景日「Intel Vision 2022」中，發表英特爾為第12代ICore筆電處理器產品線，包...

宏碁多元事業引擎策略奏效 在台擁6家上市櫃子公司

品牌宏碁（2353）致股東營業報告書出爐，董事長陳俊聖表示，宏碁建立多元事業引擎的策略持續獲得進展，包含海柏特、宏碁遊戲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。