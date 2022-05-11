AES-KY首季獲利再創新高 EPS 8.73元

電池模組股王AES-KY（6781）公佈今年第1季單季合併營收為36.05億元，稅前淨利9.41億元，歸屬於母公司淨利7.46億元，每股盈餘（EPS）8.73元，獲利再創新高。

AES-KY今年首季合併營收為36.05億元，年增率34.42%；營業毛利13.11億元，年增率34.46%。歸屬母公司稅後淨利7.46億元，較去年同期成長21.38%，每股盈餘8.73元。

AES-KY表示，在輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫下，AES-KY獲利持續亮眼。

展望未來，AES-KY以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。