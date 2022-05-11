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工研院推全台首輛超級電容運輸車 西螺果菜市場上路

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
工研院攜手環興科技、佳榮能源科技、恆智重機推出全台首輛超級電容儲能運輸車。圖中為恆智重機董事長翟毓溶（左三）、工研院機械與機電系統研究所組長鄭詠仁（左四）、恆智重機副總經理翟清楠（左五）。工研院／提供
工研院攜手環興科技、佳榮能源科技、恆智重機推出全台首輛超級電容儲能運輸車。圖中為恆智重機董事長翟毓溶（左三）、工研院機械與機電系統研究所組長鄭詠仁（左四）、恆智重機副總經理翟清楠（左五）。工研院／提供

電動車領航低碳農業運輸，工研院今（11）日在環保署支持下，攜手國內廠商推出全台首輛超級電容儲能運輸車，透過石墨烯超級電容取代鉛酸電池，能大幅減少電動運輸車高達九成的充電時間，提升三成載運量，並能克服坡段行駛馬力不足的問題，是新一代革命性的綠色再生儲能載具方案，將為我國果菜運輸邁向低碳運輸奠定基礎，加速促成燃油運輸車的汰換。

全球使用電動車已是不可逆的趨勢，據國際能源總署（IEA）公布的2050全球淨零排放路徑圖，分析減碳的具體行動和時程，其中2030年電動車市售比占60%。超級電容儲能運輸車行駛時不會排放二氧化碳、懸浮微粒等空氣汙染物，發電結構採用再生能源，是比燃油車還低碳的關鍵因素，已應用在全國最大產地蔬果集散中心、交易量占全台三分之一的西螺果菜市場，對我國低碳農業發展極具意義。

工研院機械與機電系統研究所組長鄭詠仁表示，超級電容儲能運輸車利用石墨烯為電極材料，取代市面上以活性碳製成的電容，擁有更高的能量密度與充放電速率，不但能大幅減少電動車的充電時間，由原本鉛酸電池8小時，縮減至僅需44分鐘即可充飽電上路；此外，石墨烯輕薄的特性，是原有鉛酸電池三分之一的重量，可額外增加載重約420公斤、提升逾三成蔬果運輸效益，有助電動載具在農業領域上的加速應用及普及。

佳榮能源科技總經理黃泳勝表示，超級電容模組通過多重安全性的測試，具備充放電時間快且電流穩定的優點，可廣泛應用在電車、電動汽車、太陽能板及風力發電等相關產品。恆智重機副總經理翟清楠表示，超級電容儲能運輸車具有三重優勢，電力系統更符合環保和安全標準之外，更大舉提高電動車的充電效能，載運量較過去提升近三成。

工研院致力擘畫「2030技術策略與藍圖」，在永續環境應用領域，結合跨領域研發優勢，開發電動車技術，推出超級電容儲能運輸車，提供更加友善環保、安全無虞，且助產業加值效益的電動載具方案，讓農業發展與環境生態得以永續共存。 

工研院推出全台首輛超級電容儲能運輸車，以石墨烯超級電容取代鉛酸電池，能大幅減少電動運輸車高達九成的充電時間，提升三成載運量，有助電動載具在農業領域上的加速應用及普及。工研院／提供
工研院推出全台首輛超級電容儲能運輸車，以石墨烯超級電容取代鉛酸電池，能大幅減少電動運輸車高達九成的充電時間，提升三成載運量，有助電動載具在農業領域上的加速應用及普及。工研院／提供

電動車 農業 工研院

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