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疫情衝擊經濟 全年智慧手機生產量再調降至13.33億支

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce研究顯示，2022年第1季全球智慧型手機生產量為3.1億支，季減12.8%，主要受各品牌持續調節各通路庫存，以及適逢週期性淡季影響，導致第1季生產表現相對疲弱。時序進入第2季，作為全球最大消費市場的中國大陸遭遇疫情反撲，將擴大影響第二季全球手機生產量降低至3.09億支，不過，對應2021年同期因印度、東南亞疫情再起，導致生產總數驟降時期則略成長0.7%。

TrendForce進一步表示，俄烏戰火持續惡化全球高通膨問題，高通膨即意味著個人可支配所得將同時緊縮，勢必造成換機週期延長、單機購買預算下降。概括2022全年，上半年修正主要因中國大陸執行封控衝擊經濟導致，下半年修正則凸顯通膨危機，全年生產總數預測將再下修至13.33億支，且不排除後續仍有下調空間。

以區域別來看，由於中國大陸仍採取嚴謹的「動態清零」政策，隨著近期疫情升溫，經濟表現亦面臨較大的下行壓力，對於智慧型手機的需求也因防疫行動而降溫。整體而言，中國大陸智慧型手機市場的銷售市占仍位居全球第一，但受疫情影響，其市占規模已由去年24.2%下滑至今年21.1%，對應的出貨總數預測則由去年約3.25億支下滑至2.83億支，年衰退約12.9%。

其餘地區受疫情影響雖相對減弱，但面臨高通膨危機，即便是人口紅利大國的印度市場也難以支撐大幅成長。從今年國家出貨量占比排名預估來看，前三名依序為中國大陸、印度及美國，分別為21.1%，13.1%及11.0%。

智慧型手機

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