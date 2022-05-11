預聘制迎戰缺工潮 聯發科等知名科技廠「帶薪」實習

人才為企業之本，尤其在競爭激烈的科技業尤其重要，透過實習機會提前預約人才，也是企業常見的徵才管道之一。1111人力銀行資料庫釋出的4,480個實習機會，與去年5月同期相較，明顯成長22%，其中不乏知名科技大廠開缺搶人，包括美光晶圓科技、聯發科、鼎新電腦、仁寶電腦等，提供在學生「帶薪」實習，且薪資與正職相差無幾，企業祭出彈性人才預聘制度以迎戰缺工潮。

指標大廠「聯發科」提前鎖定優秀菁英，今年暑期實習生招募人數翻倍，並推出實習轉正職高達七成的預聘率，吸引台灣優秀學子加入，積極為搶才計畫超前部署。而「鼎新電腦」也釋出多元實習職缺，包括軟體工程師、資訊服務顧問師、系統服務工程師、人資管理師等，以長達一年的實習期間訓練大四生及碩二生，向下紮根培育新秀。

鼎新電腦提供實習生「就業學程」、「菁英實習」、「先鋒實習」不同的規畫選擇，以「就業學程培訓計畫」為例，以就業為導向，讓實習生在未來的職涯中搶得先機、塑造自我價值循序漸進的培訓當中，養成該職務所需的專業職能，順利通過任用資格評鑑、無縫接軌進入鼎新就職，實習期間每月獎助學金以及兩階段績效考核將視實際能力與貢獻度提供績效獎金。

鼎新電腦客戶開發部副理連涵霓，就是從鼎新實習生開啟職業生涯，更是今年度的「金鼎獎」最佳價值銷售。她分享從一開始不斷地被客戶拒絕，到後續客戶成交的過程，從被客戶掛電話、客戶對談的經驗中，學習如何加強溝通的能力、反應力及組織能力，透過與客戶對談的內容及後續跟主管反覆推敲每一件案子如何推進，累積自己對於行業的敏感度及溝通話術，讓自己能夠從無到有開發到商機。

明新科技大學校長劉國偉舉例，明新的學生光是去台積電實習，薪水就已經來到4萬元，所以「實作經驗就是最大優勢」，他時常向學生提倡「入學即就業」的心態，盡量讓課程與企業對接，持續培育實作型人才近年已見成效，現在每週都有廠商來拜會卡位人才。

在大缺工時代，劉國偉建議即使非理工背景，仍可以勇敢嘗試，更強調先前校方辦理校園徵才，許多大廠包括台積電在內，都需要不同領域的人才，並非只有半導體相關系所的畢業生，非常支持學子們透過實習管道提前接觸職場。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，實習期間短則暑假2個月，長則一年的時間，為了爭取優質實習生留用，具有規模的知名企業，願意投注更多資源與人力來帶領新人，建議實習生應該積極表現，累積專業能力，讓企業看見你的價值。

為滿足求才若渴的各大產業，「台灣科技人才發展中心」集結許多優質的理工人才的履歷，包括軟體工程、半導體封裝、光電光學、系統規畫、網路管理以及電子通訊等領域，歡迎企業人資上網搜尋攬才，為公司累積豐厚人才資本。