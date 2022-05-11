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聯發科發布旗艦智慧物聯網平台Genio 1200 下半年商用

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

聯發科（2454）今日發布最新智慧物聯網 (AIoT)平台「Genio」，為用戶打造萬物高速互聯的新時代。旗下旗艦產品Genio 1200首先登場，將賦能客戶打造高端智慧物聯網產品，充分滿足智慧裝置對高速AI邊緣算力和物聯網品質的需求，預計於2022年下半年度開始商用。

聯發科Genio智慧物聯網平台不但擁有超高性能及能效的晶片組，還提供開放平台軟體開發套件 (SDK)，以及資源豐富的開發者平台，讓終端客戶輕鬆開發從高階到入門款的消費型、企業型、工業型的創新應用產品，並加速上市週期。

聯發科資深副總經理暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示，聯發科已經深入智慧物聯網（AIoT）產品市場，驅動許多流行品牌。聯發科Genio智慧物聯網平台提供品牌廠商彈性、可規模化的解決方案，輔以開發者支援，滿足日益變化的市場需求，加速推動產業進入下一個創新時代。期待品牌廠商借助Genio 1200強大的AI能力、4K顯示支援和先進圖像功能，升級使用者體驗。

聯發科Genio智慧物聯網平台提供從概念、設計到製造全流程所需的硬體、軟體和開發資源。客戶可先選擇符合需求的Genio晶片，再使用聯發科技的開發者資源和開放平台SDK客製化產品設計。

客戶還能透過Genio平台取得聯發科技合作夥伴的系統軟硬體資訊，也能更進一步連結其商業網路及銷售通路。聯發科技Genio智慧物聯網平台一次整合客戶所需資源，可降低產品開發成本、縮短產品上市週期。

此外，Genio智慧物聯網平台提供OS系統性及安全性的更新，延長產品生命週期。

物聯網 聯發科

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