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封城、戰爭影響有限 全球平板第2季出貨估增1成

中央社 / 台北11日電

研究機構DIGITIMES Research今天發布研究報告指出，今年第2季雖有中國封城、俄烏戰爭等影響，但對全球平板電腦出貨的衝擊有限；由於重點新品放量與先前短缺的IC供給更順暢，將帶動第2季全球平板出貨季增10.3%。

DIGITIMES Research分析，就供給面而言，主要平板製造基地多數位於中國華東以外地區，華東封城對全球平板電腦出貨影響有限，而且從去年延燒到今年第1季的IC短缺情況已緩解近95%。

從需求面來看，在動態清零政策下，中國市場仍有遠距教學需求，負面因素需注意歐洲市場平板部分出貨受到俄烏戰爭影響、高通膨恐拉低新興市場消費性電子產品需求。

根據DIGITIMES Research分析師郭宜玲調查統計，今年第1季全球平板電腦出貨3200萬台，季減14%，回到2020年第1季疫情擴大後最低點，整體市場受到需求端消費淡季、通貨膨脹壓力等負面影響，在家工作與遠距上課的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情紅利也不復見。

DIGITIMES Research的研究顯示，今年第1季蘋果三星、聯想、亞馬遜、華為仍為前5大平板品牌。

因訂單遞延與庫存回補，第1季蘋果出貨占比重回常態水準，達38%。聯想因平板與筆電搭售的行銷策略效益減弱，出貨占比下降幅度較大。DIGITIMESResearch預期第2季蘋果出貨占比將因新品放量而再上升，非蘋品牌出貨占比將下降，以三星為最。

觀察品牌平板出貨尺寸變化，今年第1季11吋以上平板出貨占比突破25%，三星入門平板以10.5吋取代8.7吋舊機型，也使8吋平板出貨占比下降。預期第2季在蘋果新品放量催化下，10吋機型出貨占比將持續上升。

平板電腦 蘋果 三星

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