英特爾推出行動工作站平台 第12代Intel Core HX處理器

英特爾在今日的2022願景日「Intel Vision 2022」中，發表英特爾為第12代ICore筆電處理器產品線，包括推出7款全新筆電處理器。

英特爾表示，第12代Intel Core HX處理器於筆電封裝當中，採用桌機等級的晶片—為CAD、動畫和視覺特效等專業工作負載，提供高水準的處理能力。HX處理器出廠預設即可超頻，並提供Intel Core i5、Core i7、Core i9等型號。

英特爾並宣布，今年主要的OEM廠商，包含來自戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（Lenovo）和多家廠商，將推出超過10款採用第12代Intel Core HX處理器的工作站和遊戲系統設計。

英特爾企業副總裁暨行動客戶端平台總經理Chris Walker強調，憑藉第12代Intel Core HX處理器的新核心架構和更高的功耗限制，英特爾讓內容創作者能夠以前所未有的方式，應付最嚴苛的工作流程—例如在背景執行3D渲染，同時調整場景中的其它3D物件。

使用者可以按照自己的進度工作，不必再等待運算密集的工作負載完成。玩家和內容創作者也將獲得高頻寬平台技術，例如支援RAID的PCIe Gen 5，以及支援ECC記憶體，確保高水準的資料完整性和可靠性。

他進一步指出，專業人士和創作者需要更多的處理能力和更高的平台頻寬，以便更快地調整內容。

第12代Intel Core HX處理器產品線於創新的筆電設計當中，提供真實世界的生產力、協作、內容創作、遊戲和娛樂。包括最多提供16核心（8個效能核心和8個效率核心）和24執行緒，並運作在 55W的processor base power。處理器提供16條PCIe Gen 5通道，並由專用的Platform Controller Hub（PCH）提供4x4 PCIe Gen 4通道，提升頻寬和更快的資料傳輸。

此外，這款處理器也業界首創解除限制和可超頻的筆電處理器系列；記憶體最高支援至DDR5/LPDDR5 128GB。