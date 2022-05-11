宏碁多元事業引擎策略奏效 在台擁6家上市櫃子公司

品牌宏碁（2353）致股東營業報告書出爐，董事長陳俊聖表示，宏碁建立多元事業引擎的策略持續獲得進展，包含海柏特、宏碁遊戲及倚天酷碁皆實現穩定的成長;2021年全年子公司事業體亦對宏碁整體營收貢獻17.6%，高於2020年15.4%。

去年宏碁全球電腦總出貨量排名世界第五(資料來源:IDC)其中，業務亮點包括筆記型電腦及桌上型電腦年成長 21%，電競產品線(電競相關產品和業務)年成長27%，商用型筆記型電腦年成長43%；而其他業務(非電腦或顯示器)年成長27%。除此之外，我們在台灣的專利申請排行前三名。

在電腦及顯示器的事業之中，宏碁致力透過科技創新來打穩基礎，例如我們採用最先進的散熱解決方案及獨特的產品線，以滿足電競玩家、創作者、教育及戶外環境中等特殊使用需求。與此同時，我們持續拓展智慧城市解決方案的新策略、並擴展到周邊事業，培養多元事業引擎的策略正持續發酵。

在電競領域，宏碁持續建立完整的電競生態圈，包含硬體、周邊配件、電子競技賽事、電子競技社交平台及飲料(現已在亞洲、歐洲及南美洲上市)。在台灣，宏碁子公司亦是流行遊戲主機的經銷商;硬體方面，宏碁推出全新一代先進的散熱解決方案，使旗下電競筆電及桌上型電腦能展現最佳效能，進而在競品之中脫穎而出。

促進內部創業及子公司上市戰略也取得進展，截至2022年1月份，宏碁在台灣擁有6家上市/櫃子公司；宏碁智醫則是旗下最新加入公開發行的子公司，現已在證券櫃檯買賣中心登錄興櫃市場。我們亦提供我們的股東投資集團內部新上市的事業引擎的機會，讓股東有參與其營運發展，並確保我們營運管理的適切性。