元太於SID秀可調節透光度且超省電的電子紙薄膜

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（11）日宣布，於即日至12日於美國聖荷西舉行的 2022年SID顯示周 （Society of Information Display’s Display Week 2022）展會亮相最新電子紙技術與應用。

元太科技表示，今年SID展出下列五大類技術

創新電子紙薄膜技術：E Ink JustTint™可調節透光度的電子紙薄膜，從透明切換至不透明的顯示功能，適合應用於對隱私與遮光具有需求的解決方案，同時，超低耗電的電子紙可減少碳排。

除展示導入於車用與交通的智慧電子紙看板外，也展示應用於BMW iX Flow概念車款表面的動態與智慧顯示的電子紙技術E Ink Prism™。

新世代三大彩色電子紙：專為零售領域打造的E Ink Spectra™ 3100 Plus 五色電子紙；可實現永續數位閱讀的全彩電子紙E Ink Gallery™ 3；新世代彩色印刷電子紙E Ink Kaleido™ 3。

新款前光技術E Ink ComfortGaze™，提供藍光安全閱讀體驗。

智慧醫療照護解決方案以全裝置互聯概念，展示訊息可相互串聯的醫療照護資訊看板、電子紙筆記本與病患照護看板等。

元太科技亦受邀以電子紙技術的主題進行專題演講，包括：

5月11日（三）下午04:00，由Pete Valianatos於展商論壇（Exhibitors Forum）以「E Ink Films Can Enhance Automotive Design, Performance and User Experience」為主題進行演講。

5月11日（三）下午04:35，由Edzer Huitema以「Electrophoretic Displays: From eReaders To Smart And Green Surfaces Everywhere」為主題進行演講。

5月12日（四）上午09:00，由Dirk Hertel以「Gamut Rings of Reflective ePaper Displays with Combined Frontlight and Ambient Illumination」的主題，於電子紙與透明顯示器量測場次進行演講

5月12日（四）上午10:40，由Hongmei Zang以「Electrophoretic Display Comprising Black, White, Red and Yellow Particles」 為主題，於電子紙顯示器技術與應用場次進行演講。

元太科技於全球領先的創新顯示技術活動中，展示持續精進的彩色與新世代電子紙技術，體現讓顯示表面具備智慧與永續的價值。若以全球3,000萬個10吋電子廣告牌計算，持續使用5年時間，電子紙廣告牌與LCD廣告牌使用的電力消耗相比，可減少1萬2千倍的二氧化碳排放量。具低碳、動態顯示、類紙質感的電子紙廣告牌和一次性使用的印刷紙張相比，則可減少6萬倍的二氧化碳排放量。

E Ink元太科技於SID展位號碼為626號，歡迎蒞臨參觀。欲瀏覽更多電子紙技術與應用資訊，可至公司官方網站參閱：http://www.eink.com。