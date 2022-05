元太於SID秀可調節透光度且超省電的電子紙薄膜

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技(8069)今(11)日宣布,於即日至12日於美國聖荷西舉行的 2022年SID顯示周 (Society of Information Display’s Display Week 2022)展會亮相最新電子紙技術與應用。

元太科技表示,今年SID展出下列五大類技術

創新電子紙薄膜技術:E Ink JustTint™可調節透光度的電子紙薄膜,從透明切換至不透明的顯示功能,適合應用於對隱私與遮光具有需求的解決方案,同時,超低耗電的電子紙可減少碳排。

除展示導入於車用與交通的智慧電子紙看板外,也展示應用於BMW iX Flow概念車款表面的動態與智慧顯示的電子紙技術E Ink Prism™。

新世代三大彩色電子紙:專為零售領域打造的E Ink Spectra™ 3100 Plus 五色電子紙;可實現永續數位閱讀的全彩電子紙E Ink Gallery™ 3;新世代彩色印刷電子紙E Ink Kaleido™ 3。

新款前光技術E Ink ComfortGaze™,提供藍光安全閱讀體驗。

智慧醫療照護解決方案以全裝置互聯概念,展示訊息可相互串聯的醫療照護資訊看板、電子紙筆記本與病患照護看板等。

元太科技亦受邀以電子紙技術的主題進行專題演講,包括:

5月11日(三)下午04:00,由Pete Valianatos於展商論壇(Exhibitors Forum)以「E Ink Films Can Enhance Automotive Design, Performance and User Experience」為主題進行演講。

5月11日(三)下午04:35,由Edzer Huitema以「Electrophoretic Displays: From eReaders To Smart And Green Surfaces Everywhere」為主題進行演講。

5月12日(四)上午09:00,由Dirk Hertel以「Gamut Rings of Reflective ePaper Displays with Combined Frontlight and Ambient Illumination」的主題,於電子紙與透明顯示器量測場次進行演講

5月12日(四)上午10:40,由Hongmei Zang以「Electrophoretic Display Comprising Black, White, Red and Yellow Particles」 為主題,於電子紙顯示器技術與應用場次進行演講。

元太科技於全球領先的創新顯示技術活動中,展示持續精進的彩色與新世代電子紙技術,體現讓顯示表面具備智慧與永續的價值。若以全球3,000萬個10吋電子廣告牌計算,持續使用5年時間,電子紙廣告牌與LCD廣告牌使用的電力消耗相比,可減少1萬2千倍的二氧化碳排放量。具低碳、動態顯示、類紙質感的電子紙廣告牌和一次性使用的印刷紙張相比,則可減少6萬倍的二氧化碳排放量。

E Ink元太科技於SID展位號碼為626號。欲瀏覽更多電子紙技術與應用資訊,可至公司官方網站參閱:http://www.eink.com。