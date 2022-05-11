SA預測：無線通信半導體短缺 將有所緩解

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集微網消息，5月10日，Strategy Analytics的RF&無線元器件服務最新發佈的研究報告《半導體短缺對無線通信的影響》指出，無線通信已經擺脫了半導體短缺的最消極的影響，蜂窩基礎設施設備半導體今後將繼續避免嚴重短缺。另外，到明年，Wi-Fi接入點和蜂窩手機芯片的供應狀況將持續改善。

SA認為，隨著新的代工產能上線，半導體供應緊張將在2022年剩餘時間至2023年逐步緩解。例如，中國的半導體產量在2021年增加超過17%，今年中國的生產擴張速度將加快，這將有助於緩解全球半導體短缺。在美國、歐盟、韓國、印度等國家的半導體投資也開始結出果實，最大規模的產能擴張將於2023年開始。

「儘管一些國家臨時實施了疫情封控，但更好的疫情控制將在2022年剩餘時間內緩解疫情緊張局勢。這將有助於擴大半導體和電子產品工廠的人員配備以及保持無線產品消費需求的穩定。」SA指出。

半導體 疫情

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