合勤控4月營收月減近五成 封城、船班延遲影響大

合勤控（3704）4月營收13.16億元，年減27%，月減49%，累計前4月營收83.44%，年減3.9%，4月營收衰退主要受到封城及船班延遲影響。

近期網通廠商包含智易（3596）、啟碁（6285）、昇達科（3491）等營收都受到中國大陸封城影響，呈現4月營收較上月衰退，神準（3558）則因移工染疫停工兩周，影響4月營收月減超過兩成。

合勤控表示，3月底到4月生產受到中國大陸封城影響，加上4月中船班延遲兩周以上，前線銷售端到貨不足，因此預估4月下半月的訂單達交，將遞延到5月。

合勤控旗下分為ZyXEL品牌廠合勤科技、兆勤，合勤科技負責電信營運商客戶，兆勤負責的商業網路通路客戶，盟創則是代工製造廠，負責供應品牌產品以及代工客戶，同時成立資安公司黑貓資訊，以及負責物聯網業務的宇耀智能。

合勤控今年第1季營收70.29億元，年增2.2%，季增9.8%，毛利率維持19.41%，稅後純益3.26億元，年增達156%，季增38.7%，呈現淡季不淡，每股稅後純益0.74元。

展望2022年，日前合勤控在法說會上指出，主晶片成本持續提升，通膨及人事成本增加，物料供給順暢度仍是三大挑戰，目前訂單能見度高，但因挑戰不少，成長力道恐有限，將持續改善長短料瓶頸，優先活化庫存。