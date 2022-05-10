快訊

編號711台灣黑熊失聯5天今確認遇害遭埋 遺體送驗啟動偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電董事會通第1季每股配息2.75元及全球員工認股案

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
台積電首季獲利每股仍配息2.75元。圖/聯合報系資料照片
台積電首季獲利每股仍配息2.75元。圖/聯合報系資料照片

台積電今日公布董事會最新決議， 核准2022 年第1季盈餘分配，每股配發2.75元現金股息，並訂2022年9月15日。

台積電這項盈餘分配案與去年第1季相同，預計核發的現金股款，高達713億元，以外資截至今日持股比重74.46%計算，將領走近53億元，未來填權表現，值得密切注意。

台積電2022年第1季股價預定 2022年10月13日發放。

台積電為擴大留才，繼今年大幅調薪外，今日董事會也通過全球員工購股計畫，適用於該公司及該公司百分之百持有子公司之全體正職員工。不過台積電未公布認股細節。

今年董事會也核准高達167億5,767萬美元的資本支出預算，以今日新台幣29.66兌換1美元計算，金額高達4970億元，主要用於建置及升級先進製程、成熟及特殊製程產能，還有大先進封裝產能及相關先進製程研發。

台積電

延伸閱讀

評鑑績效 分四等級

台積電通知客戶 明年全面漲價6%

台積電員工買股補助15%細節出爐 10月起按月代購

買股補助定案 台積電董事會拍板全球員工認股計畫

相關新聞

台積電董事會通第1季每股配息2.75元及全球員工認股案

台積電今日公布董事會最新決議， 核准2022 年第1季盈餘分配，每股配發2.75元現金股息，並訂2022年9月15日。

台積電員工買股補助15%細節出爐 10月起按月代購

台積電（2330）今日董事會正式拍板全球逾6萬名員工購股補助15%計畫。回應外界關注補助細節，台積電今日強調，該方案適用...

2023年全面漲價6%？台積電回應了

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）客戶端傳出獲得通知2023年溝通製程全面漲價6%，對此，台積電今（10）日不評論價格議題...

台積電通知客戶 明年全面漲價6%

晶圓代工廠台積電今天通知客戶，明年1月起將全面調漲晶圓代工價格，漲幅6%。部分台積電客戶已證實接獲漲價通知

台積電投入ESG如何一魚多吃？ 揭祕經營三心法

台積電（2330）近年積極推動ESG，日前更新光阻供應鏈在地化採購進展，依據台積電ESG電子報資訊，至今年4月已產出超過千瓶極紫外光（EUV）光阻劑，創造逾1億元商業價值，年產值逾10億元，由於台積電創新商業模式，提供閒置機台給供應商「以租代買」的策略，也讓台積電設備資產活化再利用，落實產業共好。

消費性電子產品需求低迷 5月NAND Flash價格將轉跌

集邦科技今日發布調查，受到終端產品出貨展望越趨保守，供應商採降價求售的動機升高，預期儲存型快閃記憶體（NAND Flas...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。