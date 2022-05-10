台積電董事會通第1季每股配息2.75元及全球員工認股案

台積電今日公布董事會最新決議， 核准2022 年第1季盈餘分配，每股配發2.75元現金股息，並訂2022年9月15日。

台積電這項盈餘分配案與去年第1季相同，預計核發的現金股款，高達713億元，以外資截至今日持股比重74.46%計算，將領走近53億元，未來填權表現，值得密切注意。

台積電2022年第1季股價預定 2022年10月13日發放。

台積電為擴大留才，繼今年大幅調薪外，今日董事會也通過全球員工購股計畫，適用於該公司及該公司百分之百持有子公司之全體正職員工。不過台積電未公布認股細節。

今年董事會也核准高達167億5,767萬美元的資本支出預算，以今日新台幣29.66兌換1美元計算，金額高達4970億元，主要用於建置及升級先進製程、成熟及特殊製程產能，還有大先進封裝產能及相關先進製程研發。