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華新科4月營收35.15億元、月增0.52% 創去年9月來高點

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠華新科（2492）今(10)日公告4月營收為35.15億元，是去年9月以來高點，月增0.52%、年減10.98%，累計今年前1-4月營收132.71億元、年減7.91%。

展望第2季，法人預期在產能利用率有望提升之下，華新科本季業績有機會較第1季佳，下半年期待旺季表現。

華新科先前表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭、通貨膨漲及晶片短缺等因素，影響供應鏈廠商短期獲利，另外，新冠肺炎疫情的衝擊與影響有機會在今年結束，產業供應鏈可望恢復正常，華新科今年將主要資源和產能轉移到車規電容、車規晶片電阻等高階產品。

至於同集團的佳邦（6284）、信昌電（6173）4月營收則年、月同減；佳邦4月營收5.15億元，月減10.9%、年減10.8%；信昌電4月營收達4.3億元，月減4.32%、年減18.7%。

華新科 營收

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