中華電信前4月EPS為1.57元 再度稱冠
中華電信（2412）4月合併自結營收176.0億元，年增7.7%，歸屬於母公司業主淨利為31.2億元，年增8%，每股稅後純益0.40元，與第二季財測達成率相較，營收、獲利達成率皆超越預期。累計前4月營收689億元，年增3.7%，歸屬母公司業主淨利121.8億元，年增4.2%，每股稅後純益1.57元，再度稱冠三雄。
中華電信表示，資通訊專標案營收較去年同期大幅成長，包括智慧聯網及IDC與雲端營收皆大幅躍進，加上核心業務延續成長趨勢，帶動整體營收持續走揚。
中華電信表示，5G用戶數與整體090門號數持續增加，行動月租型ARPU年增3.4%，連續13個月成長，寬頻家用客戶數與營收持續雙成長，寬頻ARPU年增3.5%，連續16個月成長，加上專標案利潤持續提升，推升營收獲利表現。
中華電信表示，截至4月底止，光世代寬頻用戶數為370.3萬戶，其中100Mbps以上客戶達205.9萬戶，300Mbps以上客戶達69.3萬戶，高速用戶數因防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達205.6萬戶，行動通信總客戶數達1,204.0萬戶。
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