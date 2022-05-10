中華電信前4月EPS為1.57元 再度稱冠

台積電（2330）近年積極推動ESG，日前更新光阻供應鏈在地化採購進展，依據台積電ESG電子報資訊，至今年4月已產出超過千瓶極紫外光（EUV）光阻劑，創造逾1億元商業價值，年產值逾10億元，由於台積電創新商業模式，提供閒置機台給供應商「以租代買」的策略，也讓台積電設備資產活化再利用，落實產業共好。

2022-05-10 17:49