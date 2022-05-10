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大聯大4月營收638.1億 月減2成

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

全球最大的半導體零組件通路商大聯大投控（3702）2022年4月單月合併營收為新台幣638.1億元，月減20.28%、年減3.9%；不過，累計合併營收為2,736.7億元，年增12.4%。

2022年第一季營收、營業淨利、稅後淨利及EPS均超越財測高標、創單季歷史新高，分別達雙位數年成長18.5 %、41.3%及42.4 %、達新台幣2,098.65億元、42.2億元及34.4億元，EPS為2.05元。

受惠於獲利成長，第一季股東權益報酬率（ROE）及營運資產報酬率（Return on Working Capital, ROWC）分別為18.7%及10.2%。

大聯大表示，第一季營收及淨利創新高，主因筆電、PC、基地台、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁。

展望2022年第二季，大聯大表示，若以新台幣29元兌1美元匯率假設，預估營業收入為1,900億至2,000億，預估毛利率介於3.7%到3.9%，預估營業利益率則在1.7%到1.9%，預估稅後淨利為23億元至27.2億元，預估EPS為1.13元至1.38元。

大聯大表示，持續致力於獲利與市占率提升同時，更積極投入ESG永續經營面向等作為及任務，獲得MSCI ESG評級調升為BBB級，目前為全球半導體零組件通路商最佳評等；公司治理評鑑評鑑結果也上升，顯示國內外評等機構對於大聯大投入ESG永續經營肯定。

新台幣 大聯大

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