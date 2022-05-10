互盛電Q1賺0.63元 看旺企業數位需求增長

震旦行（2373）旗下互盛電（2433）今(10)日公告今年首季財報，單季合併營收8.3億元，季減13.7%、年減16%，稅後純益9,100萬元，季減10.7%、年增3%；每股純益0.63元。

互盛電第1季獲利較去年同期成長主因，來自大陸OA事業運轉台數成長，貢獻獲利。由於第1季為辦公市場的淡季，市場需求將逐季升溫，法人預估互盛的經營亦將逐季成長。

據悉，互盛電在台主要業務為代理理光（RICOH）事務機器的銷售。展望今年，互盛電認為，整體景氣雖充滿變數，但因疫情後企業數位轉型的需求增加，仍可望帶動景氣穩定成長。

此外，互盛電為迎接疫後商機，持續專注辦公本業，除鞏固現有顧客基礎外，亦不斷擴大新顧客市場，透過新型商品與服務，包括專業速印機、印後應用商品及AI智能解決方案，以滿足顧客多元需求；並強化辦公節能、環控解決方案及服務，滿足企業在ESG推展的建置。

互盛電亦將擴大零接觸線上行銷、建置虛擬展廳，結合大數據、AI人工智能、IOT物聯網等工具與技術，透過加值整合平台，協助企業數位轉型。目前互盛電大陸事業主要為事務機器業務，隨著大陸市場景氣復甦，運轉台數持續累積，大陸事業亦將持續貢獻合併營收與獲利。