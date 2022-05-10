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台灣大三大引擎帶動 前4月EPS 1.31元

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

台灣大哥大（3045）4月自結合併營收129.5億元，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）為28.6億元，稅後純益9.7億元，每股稅後純益0.34元。累計前4月合併營收527.4億元，EBITDA為113.1億元，稅後純益36.9億元，每股稅後純益1.31元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，4月份5G、電商、家用寬頻三大引擎同步增溫，行動服務營收持續較去年同期成長，電子商務營收年增亦達35%，使合併營收年成長擴大至15%。

俞若奚表示，電信業務方面，5G與mo幣多、好速成双、Disney+ 三大獨門方案持續助攻資費升轉及用戶黏著度，帶動智慧型手機月租ARPU連續11個月年成長，獲利方面，電信業務因成本費用控制得宜，EBITDA年成長6%，並已連續6個月呈年增，顯示電信產業環境轉佳，4月份合併EBIT與稅後淨利分別較去年同期成長8%與12%。此外，AppWorks Fund III本月持續實現投資獲利，貢獻稅後淨利約3%。

營收 台灣大哥大

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