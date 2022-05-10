聯發科4月營收再達500億元 寫歷史次高

IC設計龍頭廠聯發科（2454）3月營收衝破500億元大關後，4月營收仍維持這樣水準，達526.24億元，月減11%，為歷史次高。聯發科今（10）日開盤開在801元，測試800元關卡，隨後股價走高，收在820元。

展望第2季，聯發科估以美元對新台幣匯率1比28.5元計算，營收估1470到1570億元，季增3%到10%，若以中位數計算，單月不需500億元，497億元即可達標。

聯發科法說會上看好第2季手機、智慧裝置平台、電源管理晶片三大產品線皆將較首季成長，其中，手機受惠旗艦及高階的天璣 9000、8100 及 8000 晶片系列放量，加上 4G 需求及 WiFi 業務持續穩健，將是成長幅度最高的產品線。

美系外資在最新出爐的報告翻多，市場擔憂聯發科下半年與高通的價格戰並不會發生，在智慧手機出貨量成長停滯下，降價將阻礙兩者獲利能力，產品組合優化將持續扮演聯發科主要成長動能，重申聯發科「買進」評等，目標價維持1225元。

籌碼方面，外資連續四天賣超4,582張，投信終結三日買超，轉為賣超181張，自營商終結兩日賣超，轉為買超88張。