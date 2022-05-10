台灣大4月合併營收129.5億元 EPS 0.34元
台灣大（3045）今（10）日公佈4月合併營收129.5億元，EBITDA為28.6億元，營業利益13.8億元，稅後純益9.7億元，每股純益（EPS）0.34元；累計今年前4月合併營收527.4億元，EBITDA為113.1億元，營業利益54.8億元，稅後純益36.9億元，EPS為1.31元。
台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，4月5G、電商、家用寬頻三大引擎同步增溫，行動服務營收持續較去年同期成長，電子商務營收年增達35%，合併營收年增擴大至15%。
電信業務方面，5G與mo幣多、好速成双、Disney+ 三大獨門方案持續助攻資費升轉及用戶黏著度，帶動智慧型手機月租ARPU連續11個月年成長。獲利方面，電信業務因成本費用控制得宜，EBITDA年增6%，已連續6個月呈現年增，顯示電信產業環境轉佳。
俞若奚強調，4月合併EBIT與稅後純益分別較去年同期成長8%與12%。此外，AppWorks Fund III持續實現投資獲利，貢獻稅後純益約3%。
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