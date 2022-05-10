遠傳轉型發酵 新經濟貢獻年增近29%、前4月EPS 0.94元

遠傳（4904）4月合併總營收為68.76億元，年增率高達8.1%，合併稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）為24.93億元，年增8.4%，創下連續13個月正成長的佳績；稅後純益為7.29億元，每股稅後純益0.22元，延續雙位數成長動能，年成長率高達12.9%。累計前4月總營收為287.8億元，年增5.8%，累計稅後純益30.55億元，年增率24.3%，每股稅後純益0.94元。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩步向上，受惠於5G用戶數攀升帶動平均帳單金額（ARPU）上揚、總用戶數持續增加，且月租型客戶流失率持續低檔，遠傳4月份行動服務營收年成長率達2.3%，不僅客戶ARPU年成長率達2.4%，自去年3月ARPU領先同業轉正以來，連續14個月正成長的佳績，遠傳月租型ARPU更持續穩居業界之冠。

遠傳強調，數位轉型效益持續擴大，在企業客戶、個人用戶雙引擎挹注下，4月份新經濟營收維持雙位數強勁成長動能、年成長率高達33%，多項重要業務均達雙位數成長，包含資通訊業務營收的雲端服務營收、系統整合專案服務營收。個人數位服務中，個人用戶物聯網服務營收成長表現亮眼，同樣達雙位數成長。累計前4月，新經濟營收佔比達18.4%，年成長率高達29%。

遠傳表示，5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術持續發光，自主開發的能源管理系統（EMS），支援包括彰化縣在內的9縣市「班班有冷氣」專案，共涵蓋1290所中小學，預計每年可減少2295噸二氧化碳排放量。遠傳5G專網進駐大臺南會展中心，結合異地共演、互動直播，帶給與會嘉賓5G沉浸式娛樂饗宴。

此外，遠傳表示，盛大參與「台北國際安全科技應用博覽會」，以「5G跨域守護」為題，展出「交通號誌不斷電系統」、「智慧路口」、「5G智慧共杆」等多項創新安全應用服務，憑實力吸睛。遠傳「AI電信數據萃取技術」更獲選運輸界年度盛事「智慧運輸亞太論壇」專題發表，為台灣業界唯一代表，

遠傳強調，將持續豐富消費者的數位生活，一站式行動生活圈「遠傳心生活」APP再進化，推出新型態生活媒體《心發現》，讓用戶一手掌握時事話題、3C科技新知、領略台灣職人精神等豐富資訊；更同步推出「心公益」平台，邀請用戶齊心公益，讓愛遠傳，從心發現美好生活。遠傳將持續投入各項創新應用，成為公部門與企業最佳數位夥伴，讓民眾充分享受5G帶來的智慧娛樂生活。