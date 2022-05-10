森崴能源業績爆發 4月營收年增6.6倍

太陽能系統場森崴能源（6806）今（10）日公告4月營收，受惠於工程款依完工比率認列，上月營收達4.3億元，較上月成長12.2%，與去年同期相比則增加6.6倍。累計今年前四月營收達12.50億元，年增 87%。

森崴能源指出，由於台南七股的77MW（百萬瓦）太陽光電案場依完工比率陸續認列，4月營收再次登上4.30億元，創今年新高，且呈逐月上升趨勢。累計今年前4月營收已達12.50億元，遠優於去年同期的6.68億元。

另外，森崴能源將辦理現金增資，預計發行5萬張股票，已收足股款，共計將有44億元銀彈入帳，不僅厚實森崴能源的股本，資本額由原本14.65億元，擴增至19.65億元，更將加速森崴能源下一波重大投資案推展。

隨著增資後股權改變，流通在外的股份總數變更為1億9,650萬股，致股東配股配息率變動而需修正，董事長依董事會授權，將現金、股票各半的分配率由原本各1.34129元，調整為各1元，共計2元，優於去年的1元現金股息，且分配給股東的總股利金額不變。

此外，日前鴻海科技集團甫與森崴能源子公司富威電力簽訂綠電採購合作備忘錄（MOU），預計今年鴻海台灣廠區計畫採購236萬度（kWh）綠電，並逐年增加採購量至2030年達到7,000萬度綠電，帶動國內綠電採購需求熱度，目前尚有多家企業正與富威電力洽談綠電採購合作機會。

為確保再生能源供電的電網穩定，森崴能源與富威電力建置完成全台最大單一儲能案場，首座 7MW 儲能系統近日完工，將參與台電「電力交易平台」，提供電力系統調頻備轉服務，並規劃建置 100MW 儲能系統，積極搶攻儲能市場布局。