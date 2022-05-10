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BMW大量到港交車 汎德永業4月營收46.4億元創新高

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

汎德永業汽車（2247）4月合併營收46.4億元，年增率13.96％，月增35.08％，刷新單月歷史新高紀錄，累計今年1-4月合併營收142.4億元，則較去年同期持平。

汎德永業表示，4月BMW熱門車款3系列、5系列、X系列大量到港，加上BMW重磅電動車全新iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版正式啟動交車，帶動4月營收創下單月歷史新高紀錄。

汎德永業進一步指出，依目前預收單情況來看，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche買氣均相當高，收單情況更較往年為佳，雖目前交車時程受到俄烏戰爭、船運、晶片短缺等因素影響，產生訂單遞延，然目前BMW、Porsche年度銷售目標並未改變，公司也將持續積極與品牌總代理確認交車時程與爭取更多新車配額，公司預期遞延效應將伴隨後續新車到港逐漸發酵。

BMW純電四門轎跑i4 eDrive40、i4 M50預計5月下旬正式在台發表，目前已搶先啟動2023年式車型配額銷售，近期更配合品牌總代理布局充電站建置計劃，將根據台灣消費者的用車習慣與生活型態於年底前完成台灣環島14座BMW i高速充電站建置。透過BMW i高速充電站，BMW iX xDrive50最快僅需6分鐘就能補充100km的續航里程，預期將能增添電動車銷售誘因，提升車主使用純電車款時的安心與信賴感，對公司搶攻國內電動車市場也將產生全面性的助益。

Porsche部分，部分熱門休旅車Cayenne Coupe、Macan目前銷售依舊維持高檔表現，4月份收單數延續上月好表現持續創下收單佳績，Porsche也將迎來全新Macan、Macan S、Macan GTS三款車型，在車型戰力全面提升下，預期將能持續推升新車銷售業績成長。

BMW 永業汽車

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