遠傳ARPU連14個月正成長 4月EPS 0.22元

遠傳電信（4904）今（10）日公佈4月自結營利概況，單月合併總營收68.76億元，年增8.1%；合併EBITDA為24.93億元，年增8.4%，連續13個月正成長；稅後純益7.29億元，每股純益(EPS)0.22元，延續雙位數成長動能，年增12.9%；另外，客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User, ARPU)年增2.4%，連續14個月正成長，月租型ARPU持續穩居業界之冠。

遠傳累計今年前4月合併總營收287.8億元，年增5.8%，累計合併EBITDA為100.6億元，年增10.6%，累計稅後純益30.55億元，年增24.3%，每股純益(EPS)為0.94元。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩步向上，受惠於5G用戶數攀升帶動ARPU上揚、總用戶數持續增加，且月租型客戶流失率持續低檔，4月行動服務營收年增2.3%，客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User, ARPU)年增2.4%，為自去年3月ARPU領先同業轉正以來，連續14個月正成長。

遠傳強調，數位轉型效益持續擴大，在企業客戶、個人用戶雙引擎挹注下，4月新經濟營收維持雙位數強勁成長動能、年增33%，多項重要業務均達雙位數成長，包含資通訊業務營收，以及其中雲端服務營收、系統整合專案服務營收。個人數位服務中，個人用戶物聯網服務營收成長表現亮眼，同樣達雙位數成長。累計今年前4月新經濟營收佔比達18.4%，年增29%。

遠傳指出，5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術持續發光，自主開發的能源管理系統（EMS），支援包括彰化縣在內的9縣市「班班有冷氣」專案，共涵蓋1,290所中小學，預計每年可減少2,295噸二氧化碳排放量。

另外，遠傳5G專網進駐大臺南會展中心，結合異地共演、互動直播，帶給與會嘉賓5G沉浸式娛樂饗宴；遠傳還參與「台北國際安全科技應用博覽會」，以「5G跨域守護」為題，展出「交通號誌不斷電系統」、「智慧路口」、「5G智慧共杆」等多項創新安全應用服務。

遠傳「AI電信數據萃取技術」則是獲選運輸界年度盛事「智慧運輸亞太論壇」專題發表，為台灣業界唯一代表；遠傳表示，一站式行動生活圈「遠傳心生活」APP再進化，推出新型態生活媒體《心發現》，讓用戶一手掌握時事話題、3C科技新知、領略台灣職人精神等豐富資訊。