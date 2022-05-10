快訊

九宮格防疫假惹民怨 教育部要各校「從寬認定不得討證明」

趙少康批「7月降級不公布確診數是為選舉」 陳時中回應

QA整理／傳染病降級理賠減少？居家照護有給付嗎？保戶疑惑一次看

供應鏈衝擊 宏碁4月營收月減36.6%

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）今（10）日公布2022年4月份單月合併營收為192.25億元，年減22.9%、月減36.6%；累積前四月合併營收為新台幣975.98億元，年增1.1%。

宏碁指出，本月營收受多項因素影響而減少，但以疫情對於供應鏈的衝擊為主。

同時，營運表現亮點包括：商用筆電4月份營收年增43.9%、累積前四月營收年增28.5%。去年發表的Vero環保電腦4月份營收月增6.0%。安圖斯科技公司4月份營收年增114.0%、累積前四月營收年增271.7%。

宏碁表示，上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司皆已分別公告4月份營收，全部加總4月份營收年增34.7%、累積前四月營收年增36.5%。

宏碁指出，集團建立多重事業成長引擎的策略持續發酵，4月份非PC及顯示器之事業營收占整體營收21.9%（去年同期為14.4%）。

營收 宏碁

延伸閱讀

鼎炫首季EPS3.82元寫同期新高 4月受封城影響營收大降

和碩4月營收 月減35.05%

4檔零組件股前4月營收逆增逾4成 扮反彈急先鋒

陸封控供應鏈停擺 重創代工廠4月營收

相關新聞

台積電投入ESG如何一魚多吃？ 揭祕經營三心法

台積電（2330）近年積極推動ESG，日前更新光阻供應鏈在地化採購進展，依據台積電ESG電子報資訊，至今年4月已產出超過千瓶極紫外光（EUV）光阻劑，創造逾1億元商業價值，年產值逾10億元，由於台積電創新商業模式，提供閒置機台給供應商「以租代買」的策略，也讓台積電設備資產活化再利用，落實產業共好。

消費性電子產品需求低迷 5月NAND Flash價格將轉跌

集邦科技今日發布調查，受到終端產品出貨展望越趨保守，供應商採降價求售的動機升高，預期儲存型快閃記憶體（NAND Flas...

台積電4月營收續創單月新高 今日收盤跌幅收斂

晶圓代工廠台積電今日公布4月營收，表現依舊亮麗，營收達新台幣1725.61億元，一舉改寫單月營收歷史新高紀錄。

鴻海教育基金會攜手雙北教育局 開辦AI師培營

為使AI教育向下扎根，鴻海（2317）今（10）日表示，旗下鴻海教育基金會，特別與台北市及新北市教育局分別合作推動讓AI...

台灣半導體首季產值年增逾28% 全年看增19.4%

台灣半導體產業第1季產值新台幣1.15兆元，季增4.8%，年增28.1%。工研院產科國際所預估，第2季產值可望進一步攀高...

億光贏得勝訴判決 歐洲專利局判定日亞化專利無效

億光電子（2393）近期收到歐洲專利局上訴委員會(Board of Appeal for Europe Patent O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。