供應鏈衝擊 宏碁4月營收月減36.6%
PC品牌大廠宏碁（2353）今（10）日公布2022年4月份單月合併營收為192.25億元，年減22.9%、月減36.6%；累積前四月合併營收為新台幣975.98億元，年增1.1%。
宏碁指出，本月營收受多項因素影響而減少，但以疫情對於供應鏈的衝擊為主。
同時，營運表現亮點包括：商用筆電4月份營收年增43.9%、累積前四月營收年增28.5%。去年發表的Vero環保電腦4月份營收月增6.0%。安圖斯科技公司4月份營收年增114.0%、累積前四月營收年增271.7%。
宏碁表示，上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司皆已分別公告4月份營收，全部加總4月份營收年增34.7%、累積前四月營收年增36.5%。
宏碁指出，集團建立多重事業成長引擎的策略持續發酵，4月份非PC及顯示器之事業營收占整體營收21.9%（去年同期為14.4%）。
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