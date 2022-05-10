受陸封控影響 中光電4月營收30.04億元、月減36%

中光電（5371）今（10）日公告今年4月合併營收30.04億元，月減36%，年減20%。中光電表示，4月營收衰退主要是受到大陸封控影響。累計今年前四個月合併營收為161.42億元，較去年同期成長17%。

中光電表示，由於中國大陸華東地區封控對供應鏈及產能造成影響，影像產品4月出貨量約4.4萬多台，合併營收則約6.73億元，分別較3月減少69%及65%；相較去年同期則分別持平及減少10%。累計前四個月影像產品出貨量約32.6萬台，合併營收則約48.31億元，分別較去年同期成長35%及32%。

展望今年5月，因4月訂單遞延以及客戶需求成長帶動下，預期影像產品整體出貨量將有三倍左右成長。針對第2季營運展望，中光電預期因家用娛樂及智能微投影產品需求持續暢旺，整體出貨量可望季增三成左右。

節能產品4月份受戰事及大陸疫情封控造成缺料影響，合併營收約14.84億元，較3月及去年同期分別減少約36%及23%。4月大尺寸TV/PID營收為1.56億元，月減50%；Monitor產品營收則為3.08億元，月減25%；NB機種營收約8.54億元，月減37%；Tablet機種營收約0.74億元，月減24%。

4月節能產品整體出貨量約282.9萬片/台，月減39%，年減38%。累計前四個月節能產品出貨量約1,768萬片/台，較去年同期成長3%；合併營收則約89.15億元，年增27%。

展望5月，預估節能產品整體出貨量將較4月成長二成左右。此外，由於傳統淡季以及大陸封控對供應鏈造成的影響持續發酵，中光電預期第2季整體出貨量將季減三成左右，但仍將努力提升產能加速生產以減少差異。