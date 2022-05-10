由田4月營收1.99億元 月增33.82%

AOI檢測設備商由田（3455）公告2022年第一季營收4.35億；毛利率50%，創歷史同期最佳；EPS 1.29元、稅後淨利率18%，同為近十年同期次佳，而獲利成長主因除產品線調整有成外，美元匯率走強，業外收入與投資收益表現俱佳等亦有所貢獻。由田4月單月營收1.99億元，較去年同期成長4.96%、與3月相比大幅成長33.82%，為今年單月高點。

傳統第一季為由田營收淡季，加上受到中國封控政策影響，少數客戶的部分廠區，交機出現延後情形，不過隨著中國管制逐漸放緩，公司營收表現可望於第二季起逐季墊高。另因由田近年產品比重調整有成，大幅提升載板與半導體領域的業務比重，而LCD面板業務則順應產業週期緩步降溫，將有助於維持毛利水準穩定。

由田在載板檢測領域發展超過十餘年，已成功在兩岸地區獲得絕對領先的外觀檢查市佔率，近兩年更受惠於載板供不應求，營收貢獻呈現大幅的成長。根據市場研判，載板的供需缺口尚未收斂，各大載板廠未來幾年仍會有擴產計畫要進行，由田的訂單能見度也一路看到2023年，為公司今年的營收亮點之一。

另外，由田在半導體領域持續推進，包含針對驅動IC的捲帶式COF檢查機，以及半導體後段製程的Fan-out、RDL等皆有對應方案，尤其近年在HPC、AI等高階應用帶動下，先進封裝的需求將會持續擴大，不僅後段封裝測試廠、晶圓代工/製造廠商亦不斷搶進以求分食大餅，由田可望掌握此趨勢，大幅搶占半導體檢測市場市佔。由田去年來自半導體、COF及先進封裝載板等的營收貢獻合計超過5成以上，已然成為帶動營收成長的主要動能。

展望2022年，由田將審慎應變疫情帶來的干擾，不過以目前訂單的掌握度來看，客戶整體需求仍維持強勁，法人預估由田全年營收成長目標將維持2成以上，且全年毛利率可望守穩50％以上水準，每股盈餘亦可望挑戰再創新高。