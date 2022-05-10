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大陸封控衝擊 和碩4月營收降至去年3月來新低

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

代工大廠和碩（4938）受中國大陸華東封控衝擊，在iPhone主力生產基地上海廠停工下，導致今年4月營收月減35.1%，為去(2021)年3月來新低，對此，和碩指出，5、6月將盡力趕工，希望彌補停工期間損失的營收。

和碩今（10）日公布今年4月營收750.61億元，月減35.1%、年減19.3%，為2021年3月來新低；累計和碩今年前四個月營收為3,988.86億元，年增28.8%。

對此，和碩指出，4月營收下滑主要受到大陸華東封控影響，5、6月將盡力趕工，希望彌補停工期間損失的營收。此外，由於3月為代工廠季底出貨旺季，故4月部分出貨下滑為正常現象。

以產品別來看，和碩3月筆電出貨60-65萬台，月減35-40萬台。桌機／主機板出貨55萬台／片，月減15-20萬台／片。

展望第2季，和碩先前預期，筆電出貨量將季增25-30%，主要受惠需求回溫，至於桌機、主板則受市場整體需求下滑、將季減30-35%，不過，非個人電腦（NPC）業務預期季對季將成長。

不過，隨著華東爆發封控事件，和碩本季展望略趨保守，預計將等首季財報釋出後，才有更進一步的展望說明。

和碩兩大生產基地昆山世碩及上海昌碩，據了解，昆山廠已復工，但上海廠仍尚未復工，為了因應此狀況，和碩進行彈性調配生產，目前昆山廠已支應部分上海廠生產。

和碩 營收

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