和碩4月營收 月減35.05%
組裝廠和碩（4938）今（10）日公布4月營收，市場聚焦在受到上海、昆山封控下，和碩月營收表現備受矚目，和碩4月營收為750.61億元，月減35.05%、年減19.29%，為2021年2月以來低點，累計前四個月營收為3,988.86億元，年增28.83%。
受到封控影響，組裝廠月營收一片倒，廣達（2382）4月合併營收約667.28億元，月減39.5%，年減21.3%；仁寶（2324）4月合併營收539.21億元，月減47.5%，年減39.7%，皆寫下2020年3月以來低點。
英業達（2356）4月合併營收約441.58億元，月減17.57%，年增15.61%。緯創（3231）4月營收達683.52億元，相較單月歷史次高的3月減少27.94%，年增0.19%。
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