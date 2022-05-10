快訊

家長看過來！醫師整理「孩童確診可用藥」 非常時期快備起來

防疫保單理賠放寬？產險公會聲明：數位健康證明可取代診斷書

全大運游泳／台灣蝶王冠閎傳出確診 將隔離無法再戰

新創IsCoolLab攻克半導體自動化 種子輪拿3000萬融資

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

受疫情影響，企業開始找尋機器人流程自動化（Robotic Process Automation，RPA）解決方案，將以往依賴人工處理的重複性工作，導入流程自動化軟體加以解決，完成遠程跨部門協作和跨平台資訊同步。本土新創伊斯酷軟體科技（IsCoolLab），克服半導體業工業自動化（Industrial RPA）痛點，短期完成種子輪及Pre-A輪共新台幣3,000萬元資金，投資方為華威創投及蜂行資本（Hive Ventures）。看好IsCoolLab解決了其他RPA公司無法攻克的環節，更適合台灣製造業的數位轉型，可望在製造業發揮。

疫情爆發讓全球企業面臨分流和隔離政策，也造成勞動力吃緊、營運中斷、遠程協作困難等問題，RPA自動化解決方案協助企業將員工投入在更高價值的領域，增加營運效率，且企業員工不需懂程式即可接軌流程自動化。Salesforce、SAP、微軟及IBM都自行開發或併購RPA軟體公司，國際市場研究機構 Grand View Research 預估，到2030年全球RPA市場規模將達300億美元，年複合成長率38.2%。

市場上大多數的RPA公司專注於OA（Office Automation）系統的RPA，也就是銷售、財務、人事及客服的流程自動化，不過智慧製造領域，半導體業、電子業及製造業的RPA仍有阻礙。因工廠機台與工控系統可能系統平台各自不同，有些機台不能上網，也無法自行安裝軟體，更沒有API介面。伊斯酷軟體科技以台灣製造業為基礎，提供非侵入式的 No-code 解決方案，協助導入工業軟體流程自動化，提升智慧製造的自動化能力。目前多數客戶在半導體及光電產業，解決工具機台跨平台及跨機台的資料串接問題，運用流程自動化軟體，加速企業數位轉型，提升競爭力，近期獲得了​​2022年智慧城市創新應用獎。

軟體 製造業 半導體

延伸閱讀

力積電4月營收73.27億元年增48.05% 創歷史新高

廣明 衝刺機器人業務

商業興觀點／高品質數據 強化市場競爭力

佳世達組織優化 強化智能方案戰力

相關新聞

消費性電子產品需求低迷 5月NAND Flash價格將轉跌

集邦科技今日發布調查，受到終端產品出貨展望越趨保守，供應商採降價求售的動機升高，預期儲存型快閃記憶體（NAND Flas...

台積電4月營收續創單月新高 今日收盤跌幅收斂

晶圓代工廠台積電今日公布4月營收，表現依舊亮麗，營收達新台幣1725.61億元，一舉改寫單月營收歷史新高紀錄。

鴻海教育基金會攜手雙北教育局 開辦AI師培營

為使AI教育向下扎根，鴻海（2317）今（10）日表示，旗下鴻海教育基金會，特別與台北市及新北市教育局分別合作推動讓AI...

台灣半導體首季產值年增逾28% 全年看增19.4%

台灣半導體產業第1季產值新台幣1.15兆元，季增4.8%，年增28.1%。工研院產科國際所預估，第2季產值可望進一步攀高...

億光贏得勝訴判決 歐洲專利局判定日亞化專利無效

億光電子（2393）近期收到歐洲專利局上訴委員會(Board of Appeal for Europe Patent O...

任職總座3年 林之晨：台灣大擺脫衰退、重回成長里程碑

林之晨任職台灣大總經理一職已滿三年，他今（10）日在個人臉書上分享，三年來，台灣大整體營運總算擺脫長期衰退、重回成長之路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。