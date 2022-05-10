新創IsCoolLab攻克半導體自動化 種子輪拿3000萬融資

受疫情影響，企業開始找尋機器人流程自動化（Robotic Process Automation，RPA）解決方案，將以往依賴人工處理的重複性工作，導入流程自動化軟體加以解決，完成遠程跨部門協作和跨平台資訊同步。本土新創伊斯酷軟體科技（IsCoolLab），克服半導體業工業自動化（Industrial RPA）痛點，短期完成種子輪及Pre-A輪共新台幣3,000萬元資金，投資方為華威創投及蜂行資本（Hive Ventures）。看好IsCoolLab解決了其他RPA公司無法攻克的環節，更適合台灣製造業的數位轉型，可望在製造業發揮。

疫情爆發讓全球企業面臨分流和隔離政策，也造成勞動力吃緊、營運中斷、遠程協作困難等問題，RPA自動化解決方案協助企業將員工投入在更高價值的領域，增加營運效率，且企業員工不需懂程式即可接軌流程自動化。Salesforce、SAP、微軟及IBM都自行開發或併購RPA軟體公司，國際市場研究機構 Grand View Research 預估，到2030年全球RPA市場規模將達300億美元，年複合成長率38.2%。

市場上大多數的RPA公司專注於OA（Office Automation）系統的RPA，也就是銷售、財務、人事及客服的流程自動化，不過智慧製造領域，半導體業、電子業及製造業的RPA仍有阻礙。因工廠機台與工控系統可能系統平台各自不同，有些機台不能上網，也無法自行安裝軟體，更沒有API介面。伊斯酷軟體科技以台灣製造業為基礎，提供非侵入式的 No-code 解決方案，協助導入工業軟體流程自動化，提升智慧製造的自動化能力。目前多數客戶在半導體及光電產業，解決工具機台跨平台及跨機台的資料串接問題，運用流程自動化軟體，加速企業數位轉型，提升競爭力，近期獲得了​​2022年智慧城市創新應用獎。