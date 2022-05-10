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遠傳電信 5月11日將進行災防告警訊息測試

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

遠傳電信（4904）將於5月11日下午04:00辦理全區災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，測試期間不會影響客戶服務使用。

遠傳表示，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以盡量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，也請收到測試訊息的客戶無需緊張。

遠傳說，預設關閉之「每月測試用訊息」頻道之開啟／關閉操作說明可參閱說明影片，或可洽各品牌手機業者客服專線。

遠傳強調，為持續確保民眾及早掌握災害資訊而努力，將持續針對4G災防告警細胞廣播訊息系統進行相關的更新與優化，落實政府政策，並不定期實施災防告警系統測試，以期讓災防主管機關未來監測到災害時，透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，發揮知災、避災的效用！

4G 遠傳電信 災防告警

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